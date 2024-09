Brabec (ANO): Za nás by byla plná Letná. Teď se neděje nic. I Piráti mlčí

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, vážení členové vlády, členky a členové vlády, abych byl přesný. Dovolte mi dvě poznámky. Já se... členko, ano, členko (se smíchem). Neviděl jsem vás dvakrát, paní ministryně, z toho mě nepodezírejte, takže omlouvám se, členko a členové vlády.

Já bych si dovolil dvě poznámky. Jednu tu, kterou, a tady bych navázal na kolegyni Peštovou.

Když si vzpomenu, za co jsme byli tepáni, když jsme byli ve vládě, a speciálně by to bylo od Pirátů, on tady teď si myslím, že není pan předseda Michálek, ale kdybychom my si dovolili něco, jako teď vlastně vláda dělá, to znamená, dává tam novelu, která zjevně nemůže vyhovět té transpozici, a zároveň to osekává, respektive otesává pozměňovacími návrhy z jedné i z druhé strany, tak to by byla podle mě snad - Milion chvilek - plná i Letná. Teď se neděje nic, Piráti mlčí. Vždycky byli právní puristé, takže tohle to je prostě úplně jasné, ale já to řeknu na placato, tak jako jsem to řekl při svém minulém vystoupení. Fialova vláda skutečně prošvihla unikátní příležitost, hodit to Evropské komisi na hlavu při našem předsednictví a říct - podívejte se, neudělali jste své domácí úkoly, neudělali jste dopadové studie, takže tady to máte, tady si to sbalte. Odjezd, konec hlášení. To se nestalo, my jsme naopak se nechali hladit po srsti, rádi, že nás pochválí pan Timmermans, paní von Der Leyen a další. A takhle to dopadlo.

Teď, když se projevily ty pravděpodobné dopady, tak samozřejmě nastala panika, protože je jasné, že se to nikomu líbit nebude, protože ty dopady můžou být skutečně obrovské, ať už na cenu pohonných hmot, tak na cenu tepla a další.

Takže teď jsme v situaci, když se dívám na návrhy nové Evropské komise, tak to ve mně teda rozhodně optimismus nebudí. O nové eurokomisařce pro životní prostředí tady byla řeč. To si myslím, že asi bude možná ještě složitější, než s Franzem Timmermansem do jisté míry, protože pokud tady je skutečně někdo, kdo je zjevným odpůrcem i jaderné energie, tak je to pro zemi, jako je Česká republika, opravdu špatná zpráva. Teď se tady nebavím vůbec o portfoliu pro pana Síkelu jako specialistu na spolupráci s Čínou, s Afrikou a mimozemskými civilizacemi, ale to ani není podstatné, V této věci je podstatné to, že Evropský parlament a Evropská komise zjevně si nevzaly poučení z toho, co se tady děje, a pokračuje tedy mílovými kroky do zatracení, zapomnění a nekonkurenceschopnosti. A my bychom v tomto opravdu při tom statovali.

Takže my jsme teď momentálně v situaci, kdy máme implementovat nějakou směrnici, která zjevně naplňuje jenom část transpozice. Já říkám, že bych skutečně jako eskymácký pes do posledního dechu bojoval za to, tak jako Slováci a další, teď, v této chvíli, aby nebyla naplněna. Protože já věřím, že se tady najdou nějaké síly, nebude to jenom Česká republika, nebo neměla by to být Česká republika, Vidíme, jak se teď k tomu staví Slovensko a další, a prostě tvrdě teď tam bojovat za to, aby EU ETS 2, tak jak je navrženo, tak prostě neprošlo, protože jak už jsem říkal minule, a trvám na tom, Green Deal opravdu je mrtev v té stávající podobě, je mrtev, musí být opraven, musí být zásadně opraven, a ta věc se mění. A ve chvíli, kdy se mění pro okrajové podmínky, tak se prostě nemůžeme tvářit, že se nic neděje.

Takže já jsem to své minulé vystoupení tady uzavřel jakousi řečnickou otázkou, na kterou jsem nedostal odpověď. Asi jsem měl říct, že to nebyla jenom řečnická otázka, protože na řečnické otázky se obvykle neodpovídá, tak je to opravdu otázka. A je to otázka na pana ministra, je to otázka na další. Co s tím tedy vlastně chceme dělat? Protože je tady nějaká novela, která zjevně neplní úplně to zadání, rozděluje to na teď a potom, tedy teď monitoring a potom možná vyřazování povolenek, ale zároveň jsou tady pozměňovací návrhy z jedné či z druhé strany, ať už od pana kolegy Smetany, tak od pana kolegy Krále, kde jeden říkal - tak udělejme jenom část a druhý říká udělejme celé. Takže mě by fakt zajímalo, jak ta chytrá horákyně nakonec dopadne. (Potlesk.)

