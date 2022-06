Brabec (ANO): Zde je prostor pro to, aby se tam dostalo dalších iks lidí

reklama

Děkuji za slovo,

mně k tomu určitě budou stačit ty dvě minuty a bude to ještě vlastně návaznost na tu debatu, která tady teď byla mezi panem kolegou Berki a mezi kolegyněmi. Já z té své zkušenosti osmileté ministerské si troufám říct, že jsem vlastně zažil ten předcházející model a znovu - a ona to říkala i Klára Dostálová - ano, skutečně ten ministr by měl mít, a to nikdo nezpochybňuje, právo si vybrat nějaký nejbližší okruh lidí. Problém je ten, že tím návrhem, tak jak je, vy do toho dáváte nebo ti navrhovatelé do toho dávají novou vrstvu vrchních ředitelů.

My jsme přebrali nějaké náměstky, pod nimi byli ředitelé odborů, ředitelé oddělení nebo vedoucí oddělení, referenti, ale teď tam bude další vrstva vrchních ředitelů, takže tam opravdu vzniká jakýsi pel-mel mezi lidmi, kteří budou pod služebním zákonem, tedy těmi stávajícími, kteří by přešli na vrchní ředitele, a mezi ryze samozřejmě politickými lidmi, kteří budou tedy razit tu politickou linii, se kterou tam přišel ten ministr. Ale asi se shodneme na tom, že to bude znamenat, že samozřejmě tam těch lidí logicky bude víc.

A je tedy otázka, kolik tam bude těch vrchních ředitelů a kolik je potřeba míst na ty pašalíky - odpusťte mi to slovo, zprofanované, ale myslím si, že reálné, protože už dneska, když porovnáte, a oni novináři si určitě dají tu práci, já v to aspoň doufám, když porovnáte počty lidí politické, tedy těch, kteří tam třeba byli za hnutí ANO, řekněme členy hnutí ANO na těch ministerstvech, tak už dneska si troufám říct, že těch lidí je tam řádově víc s nějakou jasnou politickou nominací. To znamená, že tady se potom vkrádá jasně myšlenka, že to je prostor pro to, aby se tam dostalo dalších iks lidí, možná desítky, možná stovky, kteří budou politicky nominováni.

Děkuji.

