Brázdil (ANO): Jsem pro povinné helmy

Děkuji za slovo. Já bych zas teď chtěl ba naopak podpořit helmu. Vy jste řekl, jedete na kolo, pane poslanče, prostřednictvím, že to je dobře, já taky rád jezdím na kole a hodně a přilba prostě, to je nedílná součást. Proč ti lidi umírají? Víte, když si podvrtnete nohu po pádu, máte nějaké krvácení do svalu, popřípadě si něco zlomíte z kostí, to je všechno spravitelné a neudělá to, že byste umřeli. Nicméně jakmile krvácíte do schránky lební, kde v podstatě není kam ten hematom, aby uhnul, tak vy jste skoro, bych řekl, do hodiny v bezvědomí, po hodině a půl přestáváte dýchat a vlastně jediná záchrana toho člověka je, že mu navrtají lebku a udělá se do ní díra a tou dírou se ten hematom odsaje. A přitom toto nemuselo být. Stačilo, kdyby ten člověk... Z 90 % by pomohla ta helma, ta přilba. Jasně, tak přilbu, když jedete z bodu A do bodu B v Praze a vidíte to kolo, které si chcete půjčit, tak ji nenosíme, ale i existují helmy, přilby, které jsou takové, pamatujete jak sportovci kdysi, když na kolech jezdili, měli takové jenom kožené. I toto může zachránit lidský život. Dobře, říkáte, nabouráváte se do osobních svobod. No jo, ale ten člověk teda v tom případě, když si to navodí, tak potom by si tu péči zdravotní měl zaplatit? To je jeho osobní svoboda, on se rozhodl udělat práci neurochirurgovi a záchrance a možná dalším lidem problémy.

Všechno končí, někde začíná, ale myslím, že bychom se mohli posunout v tom, že přilby jsou dneska sofistikované, lehké, příjemné, možná někomu nepasují, to je taky argument, já chci vypadat krásně. Jsem pro přilby. Je to dobrý prvek, který zachraňuje lidské životy.

MUDr. Milan Brázdil ANO 2011

