Brázdil (ANO): V tom případě k čemu máme vůbec lékárny?

Dovolte, abych napřed, než přednesu to, co chci říct, řekl, že mám konflikt zájmu. Já jsem lékař, ale doma mám manželku magistru farmacie, která je klinickou farmaceutkou a mám od ní tyto informace.

8114 - pozměňovací návrh, který přednesl předřečník, říká doslova: Léky na předpis nemusí být vydávané magistrem farmacie, který se studuje čtyři, někdo i pět let, ale klidně vám to může dovézt kurýr z nějakého skladu, doveze vám lék, řekne tady to máte, děkuji, podepište mi to. Tak takhle to, prosím, nemá být. Nebo pokud to takhle má být a tohle by prošlo, zrušme magisterské studium, tedy myslím magistry farmacie, protože oni vlastně už nepotřebují v tento moment být.

Počítač vyhodnotí, že jste tady zadal lék, elektronizace, přijde to někam, obchod vám vydá tento lék. V tomto případě k čemu máme vůbec lékárny? Víte, lékárna není jako obchod, jako drogerie. Je to v současné době samozřejmě i byznys, ale je to především místo, kde vám k tomu léku má něco říct magistr farmacie, zjistit interakce, povědět vám něco a tak dále. Zkrátka a dobře někdy to možná i nahrazuje toho lékaře, který není a do budoucna nebudou.

Tedy za mě je to něco, co asi nepatří a nebo můžeme, ale zrušme tedy v tomto ohledu lékárny a nahraďme je elektronickými výdejnami nebo e-shopy nebo zásilkovými službami. Je to varianta. Já se tomu nebráním, ale chtěl jsem vám jenom říct, kde je ten problém. Magistři se tomu strašně brání, říkají: tak potom my už jsme tu k ničemu.

