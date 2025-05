Syrský Ahmed Šara zvládl obdivuhodný kariérní skok. Ze "Stop This Terrorist - 10mil. USD odměna" to dotáhl na "Attractive, Tough President"

Dobrý epilog pro propagandisty. Politiku USA ani žádné jiné velmoci neřídí a nikdy neřídily hodnoty, ale zájmy. Nemá smysl za ně umírat a dávat svou zemi v sázku. Stát velikosti Česka musí sledovat vlastní zájem, udržovat perfektní vztahy s nejbližšími sousedy a se všemi velmocemi jednat, ale nezaplétat se do jejich her; naopak obchodní a bezpečnostní vazby budovat tak, aby se zájmy velmocí navzájem vyvažovaly. Příští vláda by měla vrátit do vedení MZV skutečné diplomaty.

