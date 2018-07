Brodská KDU-ČSL omladila kandidátku, lídrem je Ondřej Pavlas

Tuto trojici charakterizuje heslo „Nová energie, zkušenost a zodpovědnost“. Lídr Pavlas symbolizuje zmiňovanou novou energii. Zkušenost je synonymem pro Čeňka Jůzla, který je místostarostou města a v komunální politice se pohybuje 12 let. Trojlístek doplňuje primářka Magdalena Chvílová Weberová, která už z povahy svého povolání zosobňuje zodpovědnost. „Omlazením kandidátky chceme do komunální politiky přinést nové pohledy na věci, které se nás všech týkají. Rozhodně to ale neznamená měnit to, co dobře funguje. Chceme čerpat i ze zkušeností kolegů,“ vysvětluje Pavlas.

Známá jména z různých oborů najdeme i na dalších místech kandidátky. Namátkou je to produkční Klubu OKO Jakub Baloun, fotbalový brankář a trenér mládeže Stanislav Duben, lékárník Vít Vodrážka, usilující o obnovu kostela sv. Kateřiny, učitel a vedoucí pěveckého sboru Oříšek Jan Kletečka nebo iniciátorka Rákosníčkova hřiště Jana Boudová. Silné zastoupení mají i ženy. Vedle výše zmíněné Magdaleny Chvílové Weberové a Jany Boudové jsou to například Anna Doležalová, zakladatelka Mateřského centra Zvoneček, nebo Anna Blažková, vedoucí Oblastní charity.

Havlíčkobrodská KDU-ČSL usiluje o čtyři mandáty. Před čtyřmi roky získala strana tři křesla, čtvrté křesťanským demokratům uteklo jen těsně. Členem současného zastupitelstva města je vedle Čeňka Jůzla a Magdaleny Chvílové Weberové i chirurg Jiří Stryhal. Kompletní kandidátku představí havlíčkobrodská KDU-ČSL do poloviny srpna.

Psali jsme: Herman (KDU-ČSL): Oživlé památky a tipy na prázdninové výlety Jirků (KDU-ČSL): V Jindřichově Hradci se spojili lidovci a zelení PRO Jindřichův Hradec KDU-ČSL: Chceme spravedlivě řešit problém skoro milionu lidí v dluzích Bělobrádek: Senát bude tím, kdo bude muset bránit naši demokracii

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV