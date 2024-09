Bubeníček (KSČM): Na slovo privatizace jsem si vybudoval velmi silnou alergii

Na slovo privatizace jsem si postupem času vybudoval velmi silnou alergii. No, a teď si představte, že mezi námi, občany Ústeckého kraje, chodí pár chytrých hlav, které si myslí, že privatizace Krajské zdravotní je to nejlepší, co můžeme v tuhle chvíli pro zdraví obyvatel našeho kraje udělat. Takový hloupý plán přes nás rozhodně neprojde. Zdraví máme jen jedno, a nemůžeme připustit, aby se s ním obchodovalo jako s cennými papíry. To, že současná krajská vláda nedokáže ochránit Krajskou zdravotní před lidmi, které tam sama dosadila je sice politováníhodné, ale rozhodně to není důvod k tomu ji prodat. My jsme jí za osm let dokázali oddlužit a opět postavit na nohy, takže pokud je to pro vás těžký úkol, rádi se ho opět zhostíme.

Oldřich Bubeníček KSČM



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky