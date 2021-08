Bžoch (ANO): Bartoš tvrdí, že Ústecko je zaostalý, chudý a zničený kraj. Uráží mě to

reklama

Tak tu mám opět něco ke kampaním. Podporovatelé Volného bloku mohou nechat jejich CAPS LOCK tentokrát v klidu, protože to bude pouze o Pirátech a hlavně Ivanu Bartošovi, který je volebním lídrem v našem Ústeckém kraji. Ten totiž během několika posledních dní stihnul napsat o našem kraji už tolik hovadin, že to snad ani není možné.

Začnu přirovnáním našeho kraje k „zaostalému Rumunsku“ jak zaznělo z jeho úst. Dělat z členského státu EU něco jako jednotku chudoby a zaostalosti není zrovna diplomatické a dokážu si představit, jak by na jednání Evropské rady s takovýmto premiérem ,jako by byl Bartoš, všichni nadšeně jednali a snažili se na něčem dohodnout. Už vidím premiéra Rumunska jak si na jednání říká:

„Jé, hele, Bartoš. Ten z Čech. No to bude parádní jednání, potom co nás na sociálních sítích uráží. No už se těším.“

Ale co mě štve ještě víc, je to, že z našeho kraje dělá Bartoš nějaký zaostalý, chudý a zničený kraj. Doslova mě to uráží od člověka, který žije v Praze a místa v naší oblasti zná možná z vyprávění…

Ano, máme své problémy a jsme strukturálně postižený region, ale poslední roky se zde situace výrazně zlepšila. A svůj díl na tom má i vláda, která se nejen našemu kraji věnuje. Ale hlavně je to o lidech, kteří tu žijí. Piráti nám tu nepomáhají.

Problémem je rozhodně zneužívání sociálních dávek a vyloučené lokality. Zde ale opět piráti nepomáhají, protože veškerou legislativu, kterou se snažíme ve sněmovně prosadit, a která nám pomůže právě s tímto palčivým problém, tak Piráti jen a jen blokují.

Je toho samozřejmě mnohem víc, ale to by bylo čtení na další hodinu… No každopádně si myslím, že by nám v našem kraji Piráti pomohli nejvíc tak, že nebudou pomáhat s ničím. To by bylo asi nejlepší.

Přeji všem krásný víkend. Třeba na Miladě, nebo jezeře Most.

Bc. Jaroslav Bžoch ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ztráta času. Babišův muž sestřelil opozici. Piráty zvlášť „Vy to víte?“ Konečná šokovala Řezníčka. Zkoprněl. Bělorusko a Protasevič: Snaha o převrat? Vážné obvinění USA Snížil se tu počet ruských agentů, chválil kníže. Pak hájil uznání Kosova, srovnání s Krymem je blbost Bartoš: Když padne Babiš, je ohrožen Koudelka z BIS

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.