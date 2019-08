ČSSD: Kandidátem na ministra kultury je Lubomír Zaorálek

„Lubomír Zaorálek patří mezi těžké váhy na české politické scéně. Jde o úspěšného předsedu Poslanecké sněmovny, úspěšného ministra zahraničních věcí a já jsem přesvědčen, že řízení resortu kultury zvládne. Díky svým zkušenostem dokáže rychle uklidnit situaci na ministerstvu kultury a vyjednat pro svůj resort potřebné prostředky na příští rok. Věřím, že Lubomír Zaorálek bude výraznou posilou vládního týmu ČSSD,“ řekl Jan Hamáček, předseda ČSSD.

„V tuto chvíli je ta krize nesnesitelná. Připadá mi, že ochromuje vládu i ministerstvo kultury, které si to nezaslouží. Každý musí chtít, aby se vyřešila. Měl jsem jiné plány, to je pravda. Telefonát pana předsedy Hamáčka mě zaskočil. Ale mluvili jsme o tom podrobně, a když mi řekl, že existuje způsob, který to celé může ukončit, tak bylo pro mě těžké hledat důvody, proč bych měl tuto nabídku odmítnout,” vysvětlil Lubomír Zaorálek důvody, proč přijal nabídku stát se ministrem kultury.

Lubomír Zaorálek se narodil 6. září 1956 v Ostravě. Vystudoval na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně obory filozofie a politická ekonomie. Po ukončení studií pracoval v Československé televizi v Ostravě, kde působil jako dramaturg. V listopadu 1989 patřil mezi spoluzakladatele Občanského fóra v Ostravě.

Jeho politické zkušenosti jsou bohaté. V lednu 1990 zasedal ve Sněmovně lidu. V roce 1994 vstoupil do ČSSD a dva roky poté byl zvolen do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, ve které je jako poslanec aktivní dodnes. V letech 2002 - 2006 byl předsedou Poslanecké sněmovny, v období 2010 - 2013 působil jako 1. místopředseda sněmovny a stínový ministr zahraničí za ČSSD. V lednu 2014 se stal ministrem zahraničních věcí a v rámci České strany sociálnědemokratické vykonával několik let post místopředsedy strany.

Je předsedou představenstva odborného think-tanku Masarykovy demokratické akademie. Aktuálně v Poslanecké sněmovně zastává funkci předsedy Zahraničního výboru. Aktivně hovoří anglicky a německy a jeho zájmy jsou jazyky a literatura.

