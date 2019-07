ČSSD: Lithium je zpět a je to zase ta samá písnička

Kampaň to byla skutečně masivní a bezesporu se podepsala na našem volebním výsledku. Zajímavé je, že po volbách už lithium ve spojení s ČSSD nikdo neřešil. Proč? No protože nebylo co řešit. ČSSD nemá od roku 2013 ve správě Ministerstvo životního prostředí, tedy to, které s nerostným bohatstvím může disponovat.

No a teď to všechno začíná znovu. Opět je zde snaha vytvořit mediální obraz, ve kterém budeme my ti špatní. Vina je svalována na Jiřího Havlíčka (ČSSD). Nám nezbývá, než znovu zopakovat základní pravdu – odpovědnost za lithium jde za Ministerstvem životního prostředí, a to ČSSD ve vládách s ANO nikdy nepatřilo. ČSSD v roce 2017 ani v současnosti nevlastní žádná média, a tak těžko můžeme všechny lži a nepravdy vyvracet. Věříme však v obyčejný lidský rozum.

Navíc – řekněme si i to, co jednotlivá ministerstva udělala: MŽP za ministra Brabce prodloužilo povolení k průzkumu, a tedy přednostní právo těžby, ministr Havlíček v podstatě udělal to, po čem nyní volá premiér Babiš. Tedy, pokud se bude lithium těžit, aby se zpracovávalo v ČR a mohl do toho vstoupit stát.

Pokud jsou v přípravách těžby a využití nerostných zásob naší země nějaké pochybnosti, pak jsme pro maximální transparentnost a prošetření celé věci. Naše národní bohatství musí být ochráněno.

