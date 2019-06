ČSSD: S návrhem státního rozpočtu nesouhlasíme

Proč? Chybí v něm peníze na zásadní služby, které ovlivňují životy nás všech. Chybí finance na zajištění bezpečí občanů, sociální služby, ani boj se suchem.

Co konkrétně chybí v návrhu rozpočtu?

Peníze pro policisty a hasiče

Lidé, kteří každý den nasazují vlastní životy pro naše bezpečí, by přišli o peníze na platy a vybavení. Dokonce musí jezdit v zastaralých nevyhovujících služebních vozech. Abychom byli stále bezpečnější zemí, nesmíme přece řešit, jestli budeme mít na základní vybavení!

Více peněz na sociální služby

Nemůžeme hodit přes palubu ty, kteří se o sebe nedokáží postarat sami a spoléhají na pomoc státu. Rozpočet musí myslet právě, a především, na děti a seniory. Je pro nás nepřijatelné, aby se pro opravdu potřebné nenašly peníze!

Investice do digitálních služeb

Lidé nemohou trávit tolik času běháním po úřadech. Spoustu věcí by šlo zařídit rychleji, jednodušeji a levněji. Pokud investujeme do digitalizace!

Boj se suchem

Sucho a s ním spojená neúroda nás stojí miliardy. Proto musíme co nejdříve zajistit dostatek vody v krajině a zabránit dalšímu zhoršení situace. Peníze v rozpočtu by umožnily výstavbu nových rybníků, nádrží a vodovodů.

Peníze pro kulturu

Zaměstnanci v kultuře mají dlouhodobě jedny z nejnižších platů. To je ostudné. Musíme už konečně najít peníze na jejich zvýšení!

Je naprosto nepřijatelné, aby chyběly peníze v tolika zásadních oblastech. Jestliže Ministerstvo financí není schopno najít prostředky ve prospěch občanů, musíme navýšit příjmy rozpočtu a my máme řešení. Například jen zavedení bankovní daně by přineslo do státního rozpočtu až 14 miliard korun ročně!

autor: PV