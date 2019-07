ČSSD: Seznam loni odvedl na daních přes 200 milionů, Google necelých devět

Seznam a Google. Dva nejoblíbenější vyhledávače Čechů. Seznam loni odvedl českému státu na daních přes 200 milionů korun, zatímco Google jen necelých devět. To je zajímavé, už jen z toho důvodu, že přes Google se vyhledává více než přes Seznam.

Anebo ještě trochu jiné srovnání – zatímco normální zaměstnanec státu odvede až třicet procent ze své mzdy, nadnárodní korporace mnohdy zaplatí méně než procento.

Je to podle vás v pořádku? Podle nás rozhodně ne.

Google využívá dat českých uživatelů, která výhodně prodá inzerentům. Firmy pak příjemcům reklamy prodávají výrobky a služby využívané tady v ČR. Stát z toho ale nakonec nemá (skoro) nic. Jak je to možné? Google totiž svoje zisky prožene přes nizozemskou a irskou pobočku, kde je pak také zdaní. Takže zatímco normální zaměstnanec platí poctivě daně v plné výše, nadnárodní společnosti optimalizují svoje příjmy a daní je tam, kde se jim to hodí.

Toto není fér! Firma by měla danit své zisky tam, kde je vytvoří. Evropské země se dlouho snažily toto daňové švindlování řešit, ale zatím k ničemu nedošly. Přišel proto čas na zavedení digitální daně. Ta by narovnala podnikatelské prostředí – české společnosti by se už nemusely bezmocně dívat, jak jejich nadnárodní konkurenti neplatí na daních skoro nic.

A bylo by to fér i vůči běžným zaměstnancům. Ti se svým povinnostem vůči státu nevyhnou, tak proč by měl někdo jiný? Zvlášť, když digitální daň přinese ročně kolem pěti miliard korun.

Nezůstáváme však jen u planých slibů. Na zákoně o digitální dani se už pracuje. Pokud všechno dobře půjde, internetoví giganti ji začnou platit v polovině příštího roku.

Co si myslíte o digitální dani vy? Je podle vás fér?

autor: PV