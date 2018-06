Cabicar (TOP 09): Informační systém krajských nemocnic bude stát 36 milionů

„Rada kraje odsouhlasila výsledek tendru na dodání Nemocničního informačního systému Královéhradeckého kraje a rozhodla se uzavřít smlouvu s dodavatelem. Tím je společnost ICZ a. s., která předložila nejvýhodnější nabídku za 36 a půl milionu korun,“ informoval náměstek hejtmana Aleš Cabicar odpovědný za oblast zdravotnictví.

Kraj vypsal tendr na dodávku systému v říjnu loňského roku. Sešlo se pět nabídek. Kromě softwaru je součástí zakázky i zajištění podpory systému pro jednotlivé nemocnice.

„V souladu se studií proveditelnosti vznikla již při vytváření zadávacích podmínek skupina IT odborníků ze všech našich nemocnic, která prováděla odborné posouzení a přípravu nejen potřebné dokumentace, ale podílela se následně i na zodpovídání dotazů všech uchazečů. V průběhu výběrového řízení jsme tak odpověděli na desítky doplňujících dotazů či připomínek, které byly následně dále zapracovávány do zadání. Protože se jednalo o citlivé údaje a aby nedošlo k únikům dat, probíhala i naše komunikace zašifrovanou formou,“ uvedl Tomáš Sláma, předseda představenstva Oblastní nemocnice Jičín, který v rámci svého působení v představenstvu Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje měl oblast IT na starost.

Vedle pořízení jednotného systému hodlá kraj dále investovat do nových serverů a počítačů. „Smyslem projektu je zavedení jednotného systému s několika centrálními místy, kde se budou shromažďovat a odkud budou dále odcházet informace ze všech nemocnic Královéhradeckého kraje. Aktuálně má každá krajská nemocnice svůj vlastní informační systém. Tyto systémy jsou již zastaralé, nemají potřebnou podporu a jejich další údržba je komplikovaná a finančně náročná,“ doplnil náměstek Aleš Cabicar.

Celkem kraj hodlá na projekt vynaložit 98 milionů korun. Na dodávku systému a jeho technickou vynaloží 36,5 milionu korun včetně DPH, což je výrazně nižší částka, než se kterou kraj počítal (maximální přípustná cena byla stanovena na 64,5 milionu korun). Většinu výdajů navíc pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, kterou Ministerstvo pro místní rozvoj ČR kraji vyplatí zpětně. Administraci projektu provádí krajské Centrum investic, rozvoje a inovací.

Nemocniční informační systém (NIS) je klíčový software, který má na starost mapování, evidování a uchovávání všech lékařských procesů – zpráv, výsledků a objednávek. Vedle NIS v nemocnicích fungují další systémy (např. laboratorní systém nebo systém na zpracování a rozesílání obrazové dokumentace, jako jsou výsledky rentgenu, CT, ultrazvuku, magnetické rezonance apod.). Dále pak systémy pro řízení jednotlivých oblastí (stravovací systémy, řízení centrálních sálů, objednávkové systémy, ekonomický, personální systém apod.).

autor: PV