Cabicar (TOP 09): Nedostatek personálu v rychnovské porodnici ohrožuje její chod

Celorepublikový nedostatek personálu se začíná bohužel projevovat i na některých odděleních nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje. Ačkoliv se díky krajskému stipendiu podařilo za poslední dva roky získat pro nemocnice desítky mladých lékařů, kteří se zavázali hned po škole v kraji pracovat, nebo díky speciálnímu programu přišlo do krajských nemocnic několik lékařů z ciziny, stále mnohde chybí zkušení atestovaní odborníci. Jedním z takovýchto oddělení je porodnice v Rychnově nad Kněžnou, kde nyní shánějí atestovaného lékaře s výhledem pozice zástupce primáře. „Od začátku února zůstávám na oddělení jako atestovaný lékař prakticky sám. Během posledních pěti let jsme sháněli kmenového atestovaného lékaře, který by se časem ujal postu mého zástupce. Za tu dobu nám odešly tři atestované lékařky na rodičovskou dovolenou, předchozí zástupce kvůli zdravotním problémům přešel do ambulantní sféry a nyní nám v únoru odchází další lékař. Zůstávají tu se mnou na plný úvazek již jen tři kolegové z Ukrajiny, kteří jsou zatím bez atestace či základního kmene. Na částečné úvazky nám pomáhají také specialisté v oboru gynekologie a porodnictví ze soukromých ordinací,“ vysvětluje situaci primář gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Ján Šándor. Na část úvazku se také vrátí jedna z lékařek z mateřské dovolené. Nemocnice již několik měsíců intenzivně hledá nové odborníky, ale bohužel se to stále nedaří.

„Používáme všechny možné tradiční i netradiční personální nástroje, jak nové potenciální zaměstnance oslovit. Zkoušeli jsme i oslovovat lékaře napřímo nebo tzv. headhuntingovou agenturu. Volní atestovaní lékaři s praxí na trhu práce ale bohužel nejsou,“ říká k situaci předsedkyně představenstva ON Náchod a.s. Ing. Ivana Urešová, MBA. Nemocnice nabízí lékařům stabilizační odměnu při nástupu, příspěvek na ubytování a jeho zajištění, různé benefity atd. „Snažíme se hledat nejenom v ČR, ale i v zahraničí. Získání takového lékaře je otázkou silného motivačního impulzu pro změnu. Narážíme také na finanční možnosti nemocnice, které v současné době neodpovídají požadavkům lékařů na výši základního měsíčního příjmu. Požadavky potenciálně nově příchozích lékařů vysoce převyšují stávající možnosti nemocnice v Rychnově nad Kněžnou i úhrady od zdravotních pojišťoven. Jde o rozdíl v řádu desítek tisíc korun měsíčně,“ doplňuje předseda představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. Ing. Miroslav Procházka Ph.D.

V tuto chvíli připravuje nemocnice krizový scénář a jedná s okolními nemocnicemi o případné pomoci při zajištění provozu anebo převzetí péče o rodičky z Rychnovska. „V současné době zkoušíme vyjednat spolupráci s Fakultní nemocnicí v Hradci Králové a okolními porodnicemi v Náchodě a Ústí nad Orlicí. Jednáme jak o možné personální pomoci, tak v případě nutnosti i o pomoci v péči o rodičky. Vzhledem k tomu, že rychnovská nemocnice je pro region klíčová a i vzhledem k rozvoji tamní průmyslové zóny a předpokládanému postupnému nárůstu obyvatel, uděláme vše pro to, abychom porodnici udrželi. Samozřejmě s adekvátní kvalitou odborné péče o pacientky,“ říká náměstek pro oblast zdravotnictví Ing. Aleš Cabicar. Obdobně na oddělení chybí také nelékařský zdravotnický personál – porodní asistentky a zdravotní sestry.

V porodnici v Rychnově nad Kněžnou se vloni narodilo 673 dětí, což bylo o 45 dětí více než v roce 2016. Porodnice tak zaznamenala největší nárůst porodů ze všech nemocnic Královéhradeckého kraje. V roce 2016 zde také proběhla za zhruba 5 milionů korun rozsáhlá rekonstrukce vnitřních prostor, které zlepšily prostředí pro rodičky i personál.

autor: PV