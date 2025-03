Čepelka (TOP 09): 17 statečných

(Bude to dlouhé, ale jakmile to píšu já, tak Xtrémně zajímavé. A nebudu přitom trampovat!) Poplatky schváleny! Babiš hlásí: Jakmile vyhrajeme volby, tak poplatky za ČT a ČRo zrušíme, Od koho se to ten Trump naučil?

No ale konec legrace. Taky já si umím představit, že se obě instituce sloučí. Umím si představit, že by obě mohly víc šetřit. Otázka je, na čem. Nařídil bych jim méně skryté reklamy, která se jmenuje něžně „sponzoring“. Ale názor, že by se měla jejich produkce redukovat na zpravodajství, mi přijde ujetý. Nejen že by komerční televize nikdy nedokázaly vyprodukovat seriál jako Limity nebo řadu dokumentárních filmů, diskusních pořadů atd. Hlavně by ale mnoho témat vůbec neotevřely, protože se neřídí veřejným, nýbrž komerčním zájmem. Pouze by byly kratší a kratší přestávky mezi reklamami (vyplněné kouskem filmu).

Nezávislost stejně jako každá jiná svoboda není samozřejmá. Je možné, že obě dnes přitakávají současné vládě, ale to jen proto, že vláda dělá mnohem víc rozumných věcí, než je opozice ochotna připustit. Nezávislost však musí být garantovaná jak zdrojem financování, tak personálním dohledem Rady pro televizní a rozhlasové vysílání, kritickou kontrolou jiných médií (hlídání objektivnosti zpravodajství), průzkumy veřejného mínění, právními garancemi a řadou dalších nástrojů. Neopisuji odnikud tento text, tak možná není úplný nebo výstižný, ale tak to vidím.

Chápu, proč Babiš chce mít napříště tato média pod dohledem vlády. Oni to tak mají v Rusku taky a je to komfortní situace, jak jistě souhlasíte. Abych nezapomněl, není pravda, že všechny země mají veřejná média hrazená z koncesionářských poplatků, ale taky není pravda, že všechny ostatní to platí ze státního rozpočtu. Ze státního rozpočtu to platí v Evropě – až se to ostýchám jmenovat – Albánie, Moldávie, Malta a Vatikán. Pardon, Vatikán nemá státní rozpočet, ale prostředky Svatého stolce. Takže tyto čtyři zemičky ano a pak ještě Nizozemí a Lucembursko. Což jsou země s velmi dlouhou tradicí demokracie a tak se nemusí bát, že by si je příští vlády ukradly pro sebe. Ještě musím uznat, že ze státního rozpočtu platí veřejnoprávní televizi i Španělsko. Ale pozor, z rozpočtu se hradí jen část nákladů, kdežto druhá část se hradí z poplatků od komerčních médií. Chachá, to bych hned zavedl i v Česku! Už vidím, jak Nova nebo Prima pomáhají udržet vysokou úroveň České televize.

A pak tu je to hrozivé zvýšení – o celých 15 Kč u televize a 10 Kč u rozhlasu. Měsíčně! To je prostě VB (Velký Bordel), že? To stojí za to bojovat ve sněmovně tři čtvrtě roku a dělat obstrukce v celkovém rozsahu desítek hodin (jen aby souhrnné náklady na marné jednání sněmovny nebyly v součtu vyšší než ty vybrané poplatky). Co je neuvěřitelné, A. Babiš se chlubil tím, že těmi dlouhými obstrukcemi ušetřil lidem peníze, protože se posunul termín pro zvýšení! Tak nám Andreji pošli ty čtyři melouny za každý den, který jsi promrhal ucpáním sněmovny. (Píšu slušně, takže je v tom slově skutečně H.)

Ale ještě k tomu děsnému zvýšení. Jak připomněl Tomáš Töpfer, odpovídá to jednomu jogurtu měsíčně nebo jednomu malému pivu nebo necelému espressu. Skoro bych při pohledu na ceny ve velkých městech řekl, že bych si za peníze, které bych hypoteticky ušetřil, kdyby vyhrála opozice, koupil ještě míň. Bohužel, většina lidí se proti zvýšení poplatků staví, jak ukázaly sociologické průzkumy. To nechápu. Ale nechápal jsem ani před lety, kdy Jiří Paroubek vyhrál krajské volby kvůli poplatku 30 Kč u lékaře, a to se přitom krajských voleb vůbec netýkalo. Prostě lidi asi baví být proti, když už mají tu svobodu.

No a teď finále. Poplatek mají nově platit i ti, kteří televizi ani rozhlas doma nemají, ale protože mají pouze počítač a chytrý telefon, mohou na nich obě média sledovat taky. Což se velmi pravděpodobně děje. Ó, to je teda zásek! Zlotřilá Fialova vláda okrádá i ty, kteří doma nemají ani bednu! Nevím, jestli tomu můžeme věřit, ale na internetu se objevil odhad či zjištění, že takových domácností (kde není ani televize, ani rozhlas, avšak počítač a mobil ano) je v ČR údajně pouze sedmnáct. Tak já už jen čekám, kdy těchto 17 domácností vstoupí do hnutí ANO (pokud tam už nejsou) anebo kdy založí novou politickou stranu. Nazval bych ji „17 statečných“. To zní fakt dobře a určitě se na ni nalepí desetitisíce demonstrantů, kteří přeběhnou – dovolte mi taky jednou špičkovat – od Motocyklistů či od Průsary.

(Jo, ten konec byl hloupý, i když vtipný. Ale mně hloupá připadá celá ta kauza poplatků, kterou vyprovokovala opozice. Jak je možné, že si tak často vybere nesprávný terč?)

Olda Čepelka, člen TOP 09 Liberec