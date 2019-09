Černochová (ODS): Byla bych velmi ráda, abychom nepropásli příležitost ozvat se

Krásné odpoledne, dámy a pánové.

Ještě jednou bych vám všem chtěla poděkovat za zařazení tohoto bodu na program jednání. Toto jednání, jak jsem i slíbila, nechci nějak zdržovat, proto zde nebudu již uvádět všechny důvody pro zařazení bodu s názvem Pozice vlády České republiky k zákazu olova ve střelivu a rybářském olůvku. Přesto mi dovolte ve zkratce připomenout... (Odmlčuje se pro hluk v sále. Předsedající zvoní zvoncem, sál se ztišuje.) ... že podle dostupných informací by se měl zákaz olova ve střelivu a rybářském olůvku v budoucnu rozšířit z oblasti mokřadů i mimo ně.

Zákaz by tak byl mnohem širší a negativně by dopadl na naše občany, na naše střelce, na zbrojní průmysl, na lovce, na sportovce i na členy spolků. Evropská komise požádala 16. července 2019 Evropskou agenturu pro chemické látky tzv. agenturu ECHA, aby v souladu s článkem 69 odst. 1 prvního nařízení REACH připravila návrh omezující uvedení na trh a používání: 1. olova ve střelách v oblastech jiných než mokřadech, tzn. plošný zákaz. 2. olova v jiných typech střeliva používaných buď v mokřadech, nebo používání v mokřadech nebo územích jiných než mokřady. 3. olova v rybářském náčiní. Což jsou například známá rybářská závaží.

Zmíněnou žádost Evropské komise jsem zaslala všem členům výboru pro obranu a seznámila s ním i vedení Poslanecké sněmovny. Předala jsem ji i panu premiérovi a panu ministru Brabcovi.

Během procesu bude tento návrh ještě před případným přijetím konzultován se členskými státy, přesto bychom měli už dnes vyslat jasný a srozumitelný signál - (Poslankyně se obrací na předsedajícího a na ministryni financí, která jí hovoří za zády.) Ale to fakt nejde!

Děkuji, pane předsedo. Ale když tedy nemají kolegové tu slušnost a baví se tady přímo za zády řečníka, tak bych chtěla poprosit, abyste ten pořádek zjednával vy a častěji, abych to nemusela dělat já. Netěší mě to. Děkuji. (Ministryně financí odchází.)

Takže měli bychom vyslat jasný a srozumitelný signál již dnes, abychom nedopadli jako v případě obdobných nesmyslných zákazů ze strany Evropské komise. Ráda bych, aby zde zaznělo alespoň pár vět od členů vlády. Vím, že tady není pan ministr životního prostředí, ani pan premiér, že jsou na jednání v New Yorku, takže samozřejmě nepožaduji tady vyjádření Ministerstva životního prostředí. Ale doufám, že třeba ministr zemědělství nebo někdo ze členů vlády tady řekne stanovisko Ministerstva životního prostředí. Je tady samozřejmě i pan ministr vnitra Hamáček, kterého se toto také týká. Takže bych poprosila, aby skutečně tady to jasné slovo od někoho, kdo zde je, přítomen, také zaznělo.

A chtěla bych tedy požádat, abychom se mohli prostřednictvím ministrů s tou problematikou a postojem k této věci seznámit.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 18. září 2019 proběhlo zasedání výboru pro obranu, kde jsme se iniciativně problematikou zabývali, protože výbor pro bezpečnost jednal v pozdějším termínu než zasedá tato Sněmovna, která to měla zařazené jako pevný bod. Jinak by se samozřejmě k tomu vyjadřoval i výbor pro bezpečnost. Každopádně výbor pro obranu se tím zabýval poměrně detailně a výsledkem bylo přijetí následujícího, podotýkám, kompromisního usnesení číslo 125, které získalo absolutní podporu tohoto výboru. Dovolte mi, abych vás s tímto usnesením seznámila.

Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení předsedkyně výboru Mgr. Jany Černochové a po rozpravě navrhuje Poslanecké sněmovně následující usnesení: Poslanecká sněmovna v duchu svého usnesení číslo 1190 přijatého dne 20. dubna 2016 na své 44. schůzi v 7. volebním období, to je v případě, že budu načítat tento návrh pak v podrobné rozpravě, tak to bude takto uvozeno, to usnesení bude shodné s tím výborovým usnesením. A teď vás seznámím s těmi sedmi body.

I. I nadále odmítá, aby orgány Evropské unie disproporčně zasahovaly do funkčního systému kontroly, evidence, nabývání a držení zbraní a střeliva nastaveného právním řádem České republiky.

II. Vyzývá Evropskou komisi, aby při zpracování a předkládání jakékoli unijní legislativy důsledně dbala na zásadu proporcionality a zákazu diskriminace členských zemí Evropské unie a nezneužívala své právo vydávat prováděcí předpisy s tzv. přímou účinností a tím ztěžovala řádné a plnohodnotné projednávání návrhů v ostatních volených orgánech Evropské unie.

III. Vyzývá všechny orgány Evropské unie, aby při zpracování a schvalování jakékoli unijní legislativy důsledně dbaly na zásadu proporcionality a zákazu diskriminace členských zemí Evropské unie.

IV. Vyzývá předsedu vlády, aby podnikl všechny právní a diplomatické kroky k zabránění přijetí takové unijní legislativy, která by narušovala český právní řád v oblasti obchodu, kontroly, nabývání a držení zbraní a tím nevhodně zasahovala do práv občanů České republiky.

V. Vyzývá vládu, aby v případě dalších kroků v regulaci olova ve střelivu a rybářském olůvku a legálního držení zbraní byla aktivní ve vyjednávání s dalšími členy Evropské unie a zajistila tak potřebnou podporu a spojence pro zastavení neopodstatněných restrikcí práv občanů.

VI. Žádá předsedu vlády, aby inicioval nová jednání o způsobu vytvoření funkčních opatření, která povedou k potírání nelegálního obchodu, nabývání, držení i jiné nelegální manipulace se zbraněmi, střelivem a výbušninami v rámci zemí Evropské unie.

VII. Pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny, aby s tímto usnesením seznámil předsedu vlády České republiky, předsedu Evropské komise, předsedu Evropského parlamentu a další představitele orgánů Evropské unie a parlamentů členských států Evropské unie.

Já bych i z tohoto místa chtěla poděkovat panu předsedovi Poslanecké sněmovny, který i můžu říct nějakou formou spolupracoval na textaci. Protože i myšlenka toho, aby se společně s Českou republikou připojily do toho odporu jiné země, tak přišla od něj. A myslím si, že pouze ten tlak, pokud bude z vícero zemí a doufejme, že minimálně od zemí V4, tak pokud se tohle podaří, tak pak je větší šance na úspěch.

Tady bych byla velmi ráda, abychom nepropásli příležitost ozvat se a abychom, protože tady nelze využívat institutu žluté nebo červené karty, tak abychom skutečně tyto tendence byli schopni zastavit v tom počátku. Myslím si, že určitě každý z nás, kdo má i zástupce v Evropském parlamentu, kdo má poslance v Evropském parlamentu, případně i kontakty v komisích, tak bychom se měli snažit o to vyjednat vyjednávací většinu či blokační menšinu tak, aby skutečně se podařilo toto šílenství s olovem zastavit. Děkuji vám za pozornost a děkuji jednak za to, že jste se byli ochotni touto problematikou zabývat, a děkuji vám i za to, že přijmete usnesení, které jsme společně s kolegy z výboru pro obranu připravili.

Díky.

Mgr. Jana Černochová ODS



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Černochová (ODS): Odmítavý postoj k tzv. zákazové směrnici EU a dalším nesmyslným regulacím Černochová (ODS): Principy NATO jsou úplně jiné, než principy Evropské unie Černochová (ODS): Předkladatelé návrhu se snaží vlastníky i nájemce honiteb vyvlastnit ve prospěch státu Černochová (ODS): Vítám souhlas vlády s novelou Ústavy k vysílání vojáků do zahraničních operací

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV