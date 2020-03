Černochová (ODS): Není moudré napadat smlouvu mezi Evropskou unií a Řeckem

reklama

Dámy a pánové,

zazněla tady spousta slov a na některá je nutné reagovat. Ano, musím pomoc Řecku, je to v pořádku pomoct Řecku a je v pořádku, že o tom dnes tady na plénu Poslanecké sněmovny diskutujeme. Není možné však o té situaci v Turecku hovořit bez souvislostí, bez souvislostí toho, co se odehrává v Sýrii, bez souvislostí toho, co se odehrává zejména v tuto chvíli na severu Sýrie bez souvislostí těch kroků, které tam koná Rusko a Asad. Okolo 800 tisíc lidí se opět dalo do pohybu. Ano vím, že na těch hranicích nejsou většinou Syřané, jsou to lidé z Afghánistánu, Pákistánu, ale opravdu není možné o té situaci hovořit bez toho, aniž bychom zmínili to, že v Turecku je v tuto chvíli tři až čtyři miliony lidí a že ta smlouva mezi Evropskou unií a Tureckem výrazně přispěla ke stabilizaci situaci ve východním středomoří.

Protože my jsme tady kolikrát hovořili o tom, že máme pomáhat v blízkosti konfliktů a tady to je situace, kdy na území Turecka je tři až čtyři miliony lidí, kteří uprchli z válečných oblastí a myslím si, že není moudré napadat tu smlouvu mezi Evropskou unií a Řeckem.

Ty návrhy úrovni Evropské unie byly velmi široké a nebyly to jenom kvóty. My jsme také byli jako TOP 09 proti povinným kvótám, ale byla tam celá řada návrhů, které by přispěli ke stabilizaci situace a ke stabilizaci situace došlo. My jsme na úrovni migrace, která byla před krizí. Právě díky společným krokům jak jednotlivých států, tak společným krokům Evropské unie. Není nic jiného, než společné řešení, společný postup tak, abychom měli i nadále tu situaci v oblasti migrace stabilní. Prosím nenamlouvejme si, že to mohou řešit jednotlivé státy.

