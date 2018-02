Černochová (ODS): Odmítáme vládní novelu zákona o zbraních, která je v rozporu s programovým prohlášením vlády a zájmy země

Trváme na tom, že Česká republika by neměla odzbrojovací směrnici implementovat, a to i za cenu sankcí. Zároveň připomínáme, že nebylo dosud rozhodnuto v probíhající žalobě ČR u Soudního dvora EU na tuto normu a že její osud je tedy stále nejistý. Jsme proto připraveni v nadcházejícím legislativním procesu učinit vše pro to, aby tato novela byla zamítnuta.

Opakovaně zdůrazňujeme, že česká právní úprava v oblasti regulace zbraní je plně funkční a vyvážená. Drtivá většina změn, které zahrnuje tato novela, představuje zbytečné restriktivní zásahy, které šikanují zákona dbalé legální držitele zbraní, omezují je na jejich právech a představují nárůst byrokracie a administrativy. Jedná se například o zkrácení platnosti zbrojního průkazu, zákaz používání tzv. velkokapacitních zásobníků či evidenci a zavedení zvláštních podmínek pro držbu některých specifických druhů zbraní (znehodnocené zbraně, historické repliky). Žádné z těchto opatření nepovede ke zvýšení bezpečnosti, ani prevenci terorismu, jak bylo deklarováno.

Mgr. Jana Černochová ODS



