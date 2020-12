Černochová (ODS): Sportování pro děti považujeme všichni za důležité

reklama

Děkuji, pane místopředsedo.

Bohužel není přítomen Dominik Feri, ke kterému jsem chtěla hovořit a chtěla jsem hovořit k panu ministrovi. Chtěla jsem říct, že já tedy na rozdíl od pana kolegy Feriho, kterého si jinak vážím a který odvedl obrovský kus práce na sociálních sítích tím, že prostě spoustu věcí dělal za vládu, tak ohledně půlnoční bohoslužby s ním souhlasit nemohu. A přiznám se, že jsem to byla i já, která se obracela na ministry, na premiéra, aby dali výjimku, aby dali výjimku na půlnoční bohoslužbu. A odmítám tady srovnávat Vánoce jako křesťanské svátky s oslavou nového roku, byť samozřejmě i já bych si přála, kdyby za jiné situace bylo možné si na Silvestra někde připít. Na druhou stranu jako starostka centrální městské části opravdu vím na vlastní oči, co v posledních letech v centru města probíhá, a v tomto ohledu stojím absolutně za vládou, že půlnoční rozvolnila, aby se lidé, kteří jdou z půlnoční bohoslužby, mohli vrátit a neporušili přitom zákaz vycházení, ale kdyby na Silvestra to povolení bylo, tak já budu první, která to bude kritizovat, protože si skutečně myslím, že na to ta situace v současné chvíli není, a nelze ani tyto dva významné dny, respektive více významných dnů v roce srovnávat. Jsem konzervativní politička, takže asi chápete můj přístup k vánočním svátkům a k Novému roku, že to je diametrální rozdíl.

Chtěla bych pana ministra Blatného poprosit o jednu věc. Když jsem diskutovala s řediteli námi zřizovaných škol, jaké prožívají teď problémy kolem návratu dětí vlastně po tom uzavření, tak jsme přišli na jeden takový problém, že vlastně někdy se hygiena ve svých názorech zásadním způsobem liší. Konkrétní případ jsem vám popsala v interpelaci. Nechci tím zdržovat kolegy, ale jde o to, že pokud třeba školu navštěvuje dítě, které má nějaké závažné respirační problémy, které skutečně má potvrzení od odborného lékaře, že nemůže mít na ústech roušku, tak bylo doporučeno a rodiče zakoupili štít. Dítě přišlo do školy se štítem. Nechali si to odsouhlasit jednou hygienou, ta s tím problém neměla. Na základě stížnosti jiného rodiče, který viděl, že toto dítě má štít a nemá roušku, tak museli tedy to zkonzultovat s nadřízeným orgánem a ti řekli, že dítě musí mít roušku, že nemůže mít štít. Mně to přijde absurdní, pane ministře. Skutečně v naší společnosti je celá řada lidí, kteří z nějakého vážného zdravotního důvodu roušku mít nemohou, i třeba pokud předtím prodělali nějakou onkologickou léčbu, je pro ně lepší štít jako ochrana, než aby se dusili v roušce. Chtěla jsem poprosit, jestli by bylo možné, abyste tedy tyto věci nějakým způsobem si s hygienickou stanicí vyjasnil tak, aby poskytovali ty informace stejné a pak vlastně ti ředitelé, učitelé nemuseli čelit nějakým i útokům od rodičů, že v jednom případě to povolí, v jiném případě to nepovolí.

V neposlední řadě mám na vás ještě jednu prosbu. Obrátila jsem se na pana premiéra a paní ministryni financí, se kterou jsem to diskutovala, ohledně kluzišť. Jak víme, ta doba, než se vrátí Česká republika k normálu, asi nebude úplně krátká, byť bychom si to všichni přáli. A obecně sportování pro děti je téma, které považujeme všichni za důležité. Aspoň tedy v těch zimních měsících, když už jsme nemohli konat vánoční trhy, nemohli jsme konat jiné aktivity pro děti, tak řada z nás starostů otevřela venkovní kluziště, která tím posledním nařízením vlády se dostala, bohužel tedy ne do té výjimky na sport, ale dostala se do počtu šesti. Jestli by bylo možné také zvážit, zdali by nebylo vhodné vzhledem k tomu, že ta kluziště si myslím, že mohou v této sezóně skutečně být jedinou možností nějakého sportovního vyžití, tak jestli by bylo možné, protože zhruba tak do února je budeme mít, tak nepřehodnotit to, aby tam platila stejná pravidla třeba jako pro sjezdovky, abychom se vlastně vrátili před toho posledního "psa", samozřejmě za přísných hygienických podmínek, za dodržování odstupů, to je všechno pak na těch provozovatelích, kteří se na mě obrátili a napsali mi, že jsou všichni ochotni toto respektovat, dohlížet, dodržovat.

Ale chtěla bych vás poprosit, protože skutečně mám za to, že pokud nechceme, aby jednak ty děti byly úplně odizolované od svých kamarádů, spolužáků, od sportu a rodiče si s nimi nevěděli přes ty svátky rady, protože ani nebudou moct standardně navštěvovat příbuzné, tak pusťme ty děti ven na ta kluziště, pokud to jenom trošku je možné, a skutečně nechme podle přísných pravidel provozovatele zabezpečit všechny možné - ionizační a různé technologie jsou dneska tak vyspělé, že skutečně garantují maximální hygienické podmínky. Takže tohle jsou dvě moje prosby na vás a jedno moje zastání se půlnočních bohoslužeb. A pokud někdo z vás bude o půlnoci - doufám, že nebudeme tady na Štědrý večer o půlnoci, ale pokud někdo z vás bude o půlnoci v Praze, tak srdečně zvu do svaté Ludmily.

