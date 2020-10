Černochová (ODS): Stačilo by, aby mandát na omezenou dobu schválila pouze vláda

reklama

Děkuji, pane místopředsedo.

Jak jsem říkala a avizovala, nechci prodlužovat projednávání toho bodu, protože máme toho ještě hodně před sebou. Chtěla bych vyzvednout v tuto chvíli význam spolupráce v oblasti obrany s našimi zahraničními partnery v rámci aliance a chtěla bych poděkovat za veškeré nabídky pomoci, které v tuto chvíli naše země ze zahraničí dostává.

Tento materiál vznikl zejména na základě nabídky dvou Národních gard - texaské a nebraské, které jsou dlouhodobě partnerskými gardami naší Armády ČR. Toto partnerství vzniklo již počátkem devadesátých let, konkrétně v roce 1993, a od té doby se velmi úspěšně rozvíjí. Příslušníci těchto gard a Armády ČR spolu pravidelně cvičí, podstupují výměnné stáže, vyměňují si své zkušenosti.

Pro naše vojáky je to skvělá příležitost, i pomoc vojenských zdravotníků z těchto gard, bude nepochybně přínosná nejenom jako pomoc při potlačování pandemie koronaviru, ale i jako další rozvoj spolupráce a schopnosti spolupráce. Toto mimo jiné zaznělo na výboru pro obranu. Jen na okraj zmíním, že výbor pro obranu se v rámci své loňské pracovní cesty do Spojených států, setkal se zástupci velení obou těchto Národních gard, a byla to i pro nás velmi dobrá zkušenost.

V letošním roce pak při příležitosti dnů NATO, zavítali generálové z těchto složek do České republiky, a měli jsme možnost na to loňské jednání navázat a probrali jsme mimo jiné jejich zkušenosti ze Spojených států při potlačování opatření boje proti pandemii COVID-19.

Mgr. Jana Černochová ODS



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Druhou poznámku, kterou bych chtěla zde zdůraznit, že se nám dostávalo i podobné pomoci v minulosti a přála bych si, abychom podobnou pomoc byli schopni poskytovat i my. Měli bychom být spolehlivými spojenci, a toho nedocílíme, pokud nebudeme do naší obrany investovat tolik, kolik je potřeba. Proto v tuto chvíli chci zopakovat, že je pro mě naprosto nepřijatelné, abychom škrtali finanční prostředky na armádu v nadcházejících letech, a tím oddalovali znovu potřebné modernizační projekty.

Ano, musíme armádu modernizovat i proto, abychom byli dobrými partnery ostatním a vysílali signál, že to myslíme vážně. V neposlední řadě zde chci podotknout, že tento mandát pro působení příslušníků spojeneckých armád na našem území, je ukázkovým příkladem, kdy by postačovalo, aby daný mandát na omezenou dobu schválila pouze vláda, a aby nebylo nutné absolvovat celou složitou proceduru, kterou nyní absolvujeme v době nouzového stavu.

Jde přesně o ten případ, který by zjednodušila novela článku 43 Ústavy, kterou jsem s dalšími poslanci předložila a která zde vyvolává určité rozpaky, zejména ze strany kolegů z SPD a z Komunistické strany Čech a Moravy, a proto její projednávání trvá celé roky. Dnešní doba, vážené kolegyně a kolegové, zkrátka přináší situace, kdy je nutné jednat rychle, a to jak pro případy vysílání našich vojáků do operací v zahraničí, tak přijímání pomoci zvenčí. Pokud by platila mnou navrhovaná změna, vojenští lékaři by zde již mohli být. Vláda by jim dala mandát na maximálně 60 dní, který bychom kdykoli my, anebo Senát mohli zrušit, nebo naopak prodloužit.

Anketa Souhlasíte se zákazem vycházení od 21 do 6? Ano 73% Ne 27% hlasovalo: 7220 lidí

Místo toho jsme se dnes museli sejít ve formátu 101, nic proti tomu, já vás všechny ráda vidím, abychom zde byli skutečně schopni dát ten stojedničkový počet hlasů a aby to mohlo projít. Narychlo se svolává stále ještě nekompletní Senát, přičemž jde o naprosto nekontroverzní a bezpečnou záležitost, která je jednoznačně v náš prospěch, ve prospěch našich občanů, ve prospěch našich zdravotníků, protože pomohou tito lidé zvládat ten nápor našim lidem.

Prosím, aby tedy tato situace vedla ctěné kolegyně a kolegy k zamyšlení a zkusili jsme svůj postoj k míněné ústavní změně přehodnotit, abychom mohli tento návrh tedy projednat ještě v tomto volebním období, protože skutečně nikdo z nás v tuto chvíli neví, co nás čeká.

Jestli ještě dovolíte, určitě se tady budou ozývat některé hlasy od kolegů, kteří se buďto už do té rozpravy přihlásili nebo avizovali, že ten návrh nepodpoří. Já bych vám chtěla připomenout jednu ne tak dávnou událost, která se stala. Zmiňovala jsem národní gardy. Ta texaská národní garda vlastně si v minulosti mohla ověřit, že ta pomoc je vzájemná. Není to pouze, že by oni pomáhali nám, ale i Česká republika měla příležitost konkrétně v roce 2013, kdy v městečku West, které je městem, ve kterém žije nejpočetnější česko-slovenská komunita, říká se mu také koláčové město, tak vybuchla chemička. A byla to vláda Petra Nečase, byl to velvyslanec Petr Gandalovič, který prakticky bezprostředně domlouval za Českou republiku právě pomoc tomuto městu. Teď jsme v opačné situaci, nabízí se pomoc nám a myslím si, že je to pomoc, která je velmi vítaná, potřebná a určitě řada občanů České republiky za tuto pomoc bude vděčná. A možná díky tomu, co nás čeká v nadcházejících dnech, tak si možná ani dneska ještě neumíme všichni představit nezbytnost toho, abychom nepřicházeli o naše lékaře, o naše zdravotníky, o ten personál, který bohužel v České republice každým dnem ubývá, protože buďto jsou již nyní covid pozitiv a nebo jsou v karanténách. Takže vás všechny prosím o podporu tohoto návrhu, za klub občanských demokratů vám mohu říci, že všech 16 přítomných poslanců bude hlasovat pro návrh.

Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Černochová (ODS): Sněmovna schválila implementaci směrnice o zbraních. ODS byla proti Černochová (ODS): Hizballáh patří dlouhodobě k nejnebezpečnějším teroristickým organizacím Černochová (ODS): ODS jako první upozornila na škodlivost směrnice o zbraních Černochová (ODS): Vláda neoddiskutovatelně prošustrovala čas na přípravu na druhou vlnu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.