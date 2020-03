Černochová (ODS): Vláda nesmí přešlapovat na místě

reklama

Krásné dopoledne, dámy a pánové.

My jsme se vzhledem k tomu, že byla sloučená rozprava k dobu, který byl včera zařazen, ten můj návrh a návrh pana poslance Ondráčka, tak jsme se dohodli, že já bych zastoupila navrhovatele a že on by byl v roli zpravodaje, jestli to je možné.

Jsem moc ráda a moc si toho vážím. Děkuji za to, že máme prostor bavit se o zásadním tématu, majícím vliv na bezpečnost našich občanů. Ačkoliv by se mohlo zdát, že se nás ta věc netýká, jedná se o věc, která se nás samozřejmě bezprostředně týká. Nemusíme důsledky toho, co se děje na vnější hranici Schengenu pocítit dnes ani za týden, ale přehlížení této bezpečnostní hrozby, kterou tato migrace bezesporu je, a situace na hranicích Řecka a Turecka, by bylo velmi nerozumné a jsem tedy ráda, že kolegové poslanci a poslankyně dali prostor tomu, abychom dnes mohli přijmout nějaké usnesení, které by skutečně mohlo panu ministrovi Hamáčkovi, který dnes má to jednání i v rámci Evropské unie, pomoci.

Vláda tedy nesmí čekat a přešlapovat na místě, musí jednat a hledat řešení, obzvláště dnes, kdy čelíme nejen další vlně migrace, ale zároveň se celý svět potýká s koronavirem. Od vypuknutí migrační krize již uplynulo více než pět let. V oblasti ochrany vnější hranice se toho bohužel moc nezměnilo. Ano, Frontex má kapacitu monitorovat migrační proudy a detekovat překročení hranic či pomoci s administrativou, ale jinak je bohužel zcela neschopný.

Bývalá Evropská komise vynakládala až absurdně velké úsilí prosadit nepřijatelné kvóty. Od nové Evropské komise zatím přesně nevíme, co očekávat, ale rozhodně není času nazbyt. Určitě se shodneme, kolegyně, kolegové...

Určitě se shodneme, že ochrana schengenského prostoru a trvání a dodržování Dublinských dohod je zásadní pomyslný odrazový můstek k jednání. Nikoli nesmyslné kvóty, u kterých jsme promarnili mnoho času místo toho, abychom nalezli shodu na vyřešení migrační krize. Měli bychom a chceme slyšet od vlády, jak bude dál postupovat, a dát jí silný mandát k tomu, aby věc řešila a iniciovala nová jednání o způsobu vytvoření funkčních opatření k ochraně vnějších hranic schengenského prostoru, které povedou ke zvládání nelegální migrace do zemí Evropské unie.

ODS již v roce 2016 varovala před uzavřením potenciálně vyděračské dohody s prezidentem Turecka Erdoganem. Dokonce byl Poslaneckou sněmovnou schválen návrh usnesení navržený Občanskou demokratickou stranou, který odmítal dohodu předsedů vlád členských zemí Evropské unie, která se mimo jiné týkala zrušení vízového režimu pro turecké občany nejpozději do konce června 2016. O potenciálu vydírat dohodou členské země Evropské unie již dnes opravdu není pochyb. Turecko zcela otevřeně doprovází migranty na hranice s Řeckem a tím destabilizuje a ohrožuje celou Evropskou unii. A kolik dnes vláda, ale i celá Evropská unie věnuje energie na preventivní opatření ochrany vnějších hranic Schengenu a důsledné dodržování Dublinských dohod? Mnoho. Posouzení tedy nechám na každém z vás.

Já považuji za samozřejmost, že Česká republika nabízí humanitární pomoc, že nabízí pomoc technickou, že nabízí pomoc finanční, ale možná i personální pomoc. A o tom je i ta část toho usnesení, jak ho tady zmiňoval pan místopředseda vlády a ministr vnitra Hamáček. Jsem pro jakoukoli pomoc tam, kde je potřeba, ale i všichni víme, že jakákoli pomoc humanitární, personální nebo i technická, ten problém nevyřeší. Žádná pomoc není pouze samospásné řešení, ale musí být tedy součástí nějaké ucelené strategie, jejíž součástí je vyjednávání a dialog, protože nemůžeme žít ze dne na den a řešit věci pouze, jak přicházejí. Musíme tomu dát nějaký jasný koncepční rámec.

Pevně věřím, kolegyně, kolegové, že tady napříč politickými kluby najdeme shodu a dáme naší vládě jasný mandát. Já si vám teď dovolím přečíst návrh toho usnesení, na kterém jsem spolupracovala s kolegy včera v odpoledních hodinách a ještě teď ráno jsme si tady dopilovávali některé texty, takže abyste i vy všichni slyšeli, co budeme v závěru této rozpravy navrhovat, tak si vám to dovolím přečíst nyní:

"Poslanecká sněmovna odsuzuje porušování dohody ze strany tureckého prezidenta Recep Tayyip Erdogana uzavřené 18. března 2016 mezi lídry členských zemí Evropské unie a tureckým premiérem Ahmetem Davutoglu, která umožnila navracet nelegální migranty z řeckých ostrovů zpět do Turecka s platností od 20. března 2016.

2. Podporuje snahu vlády České republiky nabízet humanitární, personální, finanční a technickou pomoc zemím, do nichž směřuje prvotní migrační vlna.

3. Deklaruje, že zajištění bezpečnosti má být jednou z nejdůležitějších priorit Evropské unie, a proto vítá návrh na navýšení finančních prostředků na ochranu vnější hranice Evropské unie a vyzývá předsedu vlády České republiky, aby tento návrh v bodě Obrany a bezpečnosti při vyjednáváních o víceletém finančním rámci na období 2021 - 2027 podpořil.

4. Považuje dodržování Dublinských dohod za zásadní pro zvládání migrační krize v Evropské unii a odmítá jejich nedodržování.

5. Vyzývá vládu České republiky, aby proaktivně zajistila potřeby zemí zasažených migrační krizí a navrhla adekvátní a účinnou formu pomoci těmto postiženým regionům.

6. Apeluje na vládu České republiky, aby sama proaktivně zajišťovala urgentní potřeby zemí zasažených migrační krizí tak, aby bez prodlení mohla reagovat a vyslat na místo příslušníky Policie České republiky ke zmírnění dopadů a zvládání této mimořádné situace.

7. Vyzývá vládu České republiky, aby iniciovala nová jednání o způsobu vytvoření funkčních opatření k ochraně vnějších hranic schengenského prostoru, které povedou ke zvládání nelegální migrace do zemí Evropské unie.

8. Pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby s tímto usnesením seznámil předsedu vlády České republiky, předsedu Evropské komise, předsedu Evropského parlamentu a další představitele orgánů Evropské unie a parlamentů členských států Evropské unie."

Děkuji vám za pozornost.

Mgr. Jana Černochová ODS



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Černochová (ODS): Vláda musí převzít v situaci na řecko-turecké hranici aktivní roli Černochová (ODS): 3000. A není to málo, pane ministře? Černochová (ODS): S velkým znepokojením sledujeme situaci na vnější hranici schengenu Černochová (ODS): Prostě vláda profíků

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.