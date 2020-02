Černochová (ODS): Vláda zjišťuje, že už nebude mít na sliby a dárečky

reklama

Dámy a pánové,

chtěla bych navrhnout pevné zařazení projednávání sněmovního tisku číslo 425 - Návrh poslanců Jany Černochové, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a to na zítřek odpoledne a na čtvrtek dopoledne, tedy od 11 do 13 hodin.

Pro připomenutí. Jedná se o návrh novely, která by měla zakotvit do našeho právního řádu povinnost vlády vyčlenit v rámci státního rozpočtu na každý rok prostředky ve výši 2 % HDP. A ten návrh je podle predikce Ministerstva financí na daný rok, čímž vyhovuji tomu požadavku, který měla vláda při neúspěšném předkládání toho mého minulého návrhu v minulém volebním období.

Jak jistě víte, výdaje na obranu v této výši jsou naším závazkem, který Česká republika stejně jako jiné státy učinila již na summitu NATO ve Walesu v roce 2014 a který bychom měli naplnit právě do 10 let. I přes nedostatečný dosavadní nárůst výdajů na obranu v posledních letech, který jistotu dosažení tohoto cíle ani za minulé, ani za současné vlády nedával, všichni představitelé vlády doposud alespoň ústně deklarovali, že tento cíl chceme dosáhnout. Ale v uplynulých dvou týdnech došlo k tomu, že jak premiér Babiš, tak vicepremiér Hamáček jeho naplnění zpochybnili, a to i přesto, že ještě před necelým rokem se pan premiér chlubil Donaldu Trumpovi v Bílém domě grafem, který ukazoval trajektorii, jakou 2 % HDP chce docílit. Jak se zdá, byly to pouze sliby a prázdné řeči.

Vláda zjišťuje, že nebude již nadále mít prostředky na sliby a dárečky, které voličům rozdala. V lednu letošního roku se rozpočet propadl do deficitu 8 mld. korun. Stalo se tak pouze potřetí v naší porevoluční éře, ale všichni se tváří, jako by se nic nedělo. Jde přitom o zcela jasný signál, že léta hojnosti nám pomalu končí. Když navíc míním, že vláda během těchto let nejen, že nevytvářela žádné rezervy, ale rozpustila i ty, které stát měl, je zjevné, že bude třeba hledat peníze na důchody, na další slevy na jízdném atd.

Nastane to, před čím jsem zde opakovaně varovala, tedy začne se škrtat. A první na ráně bude znovu obrana naší země. To je právě to, o čem hovořil ministr Hamáček v minulém týdnu jako o zastropování peněz na 1,4 % HDP, aby bylo na požadavky sociálně demokratických ministrů. Je zjevné, že v ohrožení je nejen naše renomé, coby spolehlivého a seriózního partnera, ale hlavně naše bezpečnost, protože potřeba modernizace armády je velmi akutní a pokud do ní nebudeme investovat, ochota aliance poskytovat nám jistotu bude klesat.

Vím, že řada z vás si toho je vědoma, přesto bohužel návrh na zákonné zakotvení obraných výdajů ve výši 2 % HDP v minulosti schválen nebyl. Pokud to ale s obranou naší země myslíme vážně a pokud nechceme opakovat stejnou chybu z minulosti, ke které se ODS přihlásila, že to skutečně byla chyba, že jsme i my byli nuceni škrtat a škrtali jsme právě na obraně, nechceme prohlubovat vnitřní dluh armády, který v současné chvíli má. A je skutečně nejvyšší čas na to, abychom dali jistotu, že se tak nestane a to zvláště s ohledem na to, že vláda bohužel uhýbá ze svých závazků.

Odpovědnost za to neseme my poslanci. Proto vás, vážené kolegyně, vážení kolegové, žádám, abychom projednali tento znovupředložený návrh zákona a schválili jej tak, jak bylo navrženo. Bez jistoty prostředků v potřebné výši bude naše armáda navždy jen kasičkou pro vládní populismus a pro doby krize je to samozřejmě špatně. Děkuji vám za pozornost a za případnou podporu toho mého návrhu.

Díky.

Mgr. Jana Černochová ODS



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Černochová (ODS): Nastavení zákona nedává smysl ve vztahu k aktuálním evropským cílům Černochová (ODS): Vítám podporu Sněmovny návrhu novely Ústavy ve věci vysílání vojáků Černochová (ODS): Změna skutečně neposiluje pozici exekutivy a zároveň nijak neoslabuje pozici Parlamentu Černochová (ODS): Nově by vláda mohla vyslat bezpečnostní síly do zahraničí dle uvážení

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.