Černohorský (Piráti): NKÚ bude moci lépe odhalovat korupci

Pokud by byla novela zákona schválena, Nejvyšší kontrolní úřad by v budoucnu mohl kontrolovat hospodaření statutárních měst, krajů i veřejnoprávních médií. „V minulosti jsme byli na úrovni krajů svědky řady korupčních kauz i dlouholetého zneužívání dotací z regionálních operačních programů (ROP). Věřím, že pokud by je měl NKÚ pravomoc kontrolovat, mohly být odhaleny mnohem dříve,” vysvětluje Lukáš Černohorský. Piráti navíc navrhují vyjmout z kontrol obce, pro něž by kontroly NKÚ mohly znamenat přílišnou zátěž. K tomuto návrhu vláda vydala neutrální stanovisko.

„Považujeme dnešní pozitivní stanovisko vlády k našemu návrhu za úspěch a důkaz toho, že Piráti připravují kvalitní zákony a i z opozice je umí prosadit,“ komentuje Černohorský. Ten se zítra sejde přímo s prezidentem NKÚ, kde ještě podrobně projednáme dopady plánovaných změn.

V současnosti může NKÚ dohlížet pouze na to, jak hospodaří stát. Kontroly na ministerstvech přitom odhalily chyby v účetnictví v řádech miliard, absenci vnitřních kontrolních mechanismů i závažné systémové nedostatky. Dohled NKÚ nad hospodařením krajů, měst i veřejnoprávních médií by měl podle Pirátů pomoci včas odhalit dotační podvody, poukázat na plýtvání s veřejnými penězi, ale i neúmyslné chyby v účetnictví.

„Věřím, že pokud by je měl NKÚ pravomoc kontrolovat, mohly být odhaleny mnohem dříve,“ vysvětluje Černohorský a dodává: „Jako člen Kontrolního výboru jsem měl možnost nahlédnout pod pokličku fungování NKÚ a je to podle mého jeden z nejlépe fungujících úřadů v Česku. Nemám sebemenší pochybnosti o jeho nezávislosti ani kvalitě odváděné práce.“

Piráti svým návrhem navazují na někdejšího ministra Sobotkovy vlády Jiřího Dientsbiera, který už podobný zákon před dvěma lety předložil. Zákon tehdy sice prošel Sněmovnou, Senát jej ale zamítl. Podruhé se už zákon schválit nestihl, protože legislativní proces přerušily volby.

„Oproti původnímu návrhu chceme předložit rozumný kompromis a vyjmout z kontrolovaných subjektů obce. Pro ně může kontrola NKÚ znamenat velkou administrativní zátěž. Statutární města by ale měla být schopna během kontroly zajistit chod úřadu bez problémů. Financování veřejnoprávních médií bylo v minulosti hodně diskutováno a myslím, že občané chtějí mít jistotu, že se s jejich příspěvky hospodaří zodpovědně,“ doplňuje Černohorský.

