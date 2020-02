Černohorský (Piráti): Pan premiér není schopen přijít ani do Poslanecké sněmovny

reklama

Dobrý den, děkuji za slovo.

Já tedy využívám své přednostní právo zcela minimálně, akorát pan ministr už to zvládl mě vytáhnout podruhé. Docela mě zaujalo, že za posledních šest let, kdy jsme měli už několik ministrů tak říkajíc na full-time a dokázali toho velmi málo v oblasti dopravy, tak co chcete stihnout, pane ministře, vy, na part-time u téhle části. Kolik hodláte věnovat času na přípravy vysokorychlostních tratí? Protože to, že to je v Německu, je mi, přiznám se, úplně jedno. Já se chci dostat z Ostravy do Prahy velmi rychle, nebo naopak třeba do Brna. Pan Stanjura už to tady načal: jak pomohla ta čtyřistašestnáctka? Jak se budete věnovat tomu, aby se kolem Přerova nebo v Přerově dalo jezdit? Protože momentálně je to tam kompletně zablokováno náklaďáky. Jak to bude s budováním obchvatu Otrokovic a Zlína, protože zatím se tam pouze ministři vyfotili a pak jsem tam neviděl jediného dělníka za celou dobu. Jak hodláte vyřešit výkyvy financování Státního fondu dopravní infrastruktury? Protože to vypadá v některých případech jako taková mírná sinusoida, kdy najednou se ty projekty výstavby musejí zastavovat nebo ubržďovat, protože na to chybí případně finanční prostředky. Jak chcete zabránit tomu, kolega Bláha tady naštěstí není, jak hodláte řešit to, že když jede dejme tomu řidič autobusu, má vzadu dva cestující, tak se ohlédne, zkontroluje a naúčtuje si tam dalších 10 studentů, protože neexistuje u slev na studenty žádný kontrolní mechanismus, který by prokazoval, zdali ti lidé opravdu jeli tím autobusem?

Chtěl bych se ještě dále zeptat, jak dopadly projekty, které prezentoval pan Kremlík. Například za pana Ťoka se prezentoval velký okruh kolem Prahy uvnitř Středočeského kraje. Pak přišel pan Kremlík, pak už ten okruh byl výrazně menší. Tak jestli tedy bude Ťokův okruh, bude Kremlíkův okruh, nebo si hodláte postavit okruh svůj? Případně, kolik těch okruhů bude? Pak jste se ještě třeba teď na Primě zmiňoval o tom, že vám bude pan premiér velice pomáhat. Pan premiér není schopen přijít ani do Poslanecké sněmovny, tak by mě zajímalo, jakým způsobem vám bude pomáhat na ministerstvu. Vy jste zmiňoval, že bude řešit dopravní stavby, železniční stavby - no a co potom na tom ministerstvu tedy budete řešit vy, protože tohle si myslím, že jsou ty největší části, které tam máte.

Přeběhl bych teď ještě k tomu dvojvládí, dvouministrování. Nedávno jsme si zažili takovou speciální situaci, kdy chyběl jeden ministr a část dopoledne nám padaly pod stůj zákony, ve kterých jste byl předkladatelem vy jako ministr průmysl a obchodu. A následně jste byl ještě předkladatel jako ministr dopravy. Tak jestli budeme mít ještě třetího ministra, který za vás tady bude zaskakovat, když tady náhodou nebudete, anebo budeme rovnou ty zákony vyřazovat? Ještě jsem dohledal, vy jste se tady zmiňoval o jaderných elektrárnách. Já bych vás jenom taktně upozornil, že Rowan Legal, která teď způsobila mírné problémy pana Kremlíka, tak bude radit státu s výstavbou jaderných elektráren proti ČEZu. Tak abyste měl ještě dostatek času na to, abyste mohl kontrolovat, co vlastně připravují

. A pan ministr zemědělství mi tak nějak někam zmizel, ale chtěl jsem se tady zeptat ještě, zdali nám ta žaloba vyřeší problém jeho případného střetu zájmů. Protože mi přijde zvláštní, že ministr zemědělství, který je pravděpodobně také ve střetu zájmů, podává za Českou republiku žalobu kvůli premiérovi, který je ve střetu zájmů.

Děkuju.

Ing. Lukáš Černohorský Piráti



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Černohorský (Piráti): Tohle budou muset rozhodnout orgány činné v trestním řízení Černohorský (Piráti): Práce auditora napomáhala vlastníkům realizovat osobní zájmy Černohorský (Piráti): Zavřít důl není jen tak, nejdřív začne OKD vyřizovat administrativu Černohorský (Piráti): V souvislosti s kauzou OKD podám několik trestních oznámení

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.