Černohorský (Piráti): Podpora cestovního ruchu je záminka pro zafinancování pár obřích mediálních domů

„Podle projektu Hlídač státu by takto obrovská suma udělala ze státu největšího zadavatele inzerce v Česku. Podpora cestovního ruchu je přitom podle všech indicií jen záminka pro zafinancování pár obřích mediálních domů, aby hezky informovaly o vládě. Jeden z nich je i ve svěřenském fondu premiéra Andreje Babiše,“ uvedl Černohorský. „Dvě miliardy odpovídají průměrnému důchodu 138 tisíc seniorů. Nebo voucherům na dva tisíce korun na dovolenou pro milion Čechů – to by byla skutečná pomoc cestovnímu ruchu. Ten ale v realitě dostal na podporu poptávky od vlády sotva polovinu toho, kolik chce kabinet nyní vyhodit na reklamu,“ doplnil Jiránek.

„Uvědomujeme si, že pandemie silně poškodila také mediální a reklamní trh, nějaká možnost podpory by se tak dala zvažovat. V žádném případě ale nemůže jít o takto předraženou a zcela netransparentní formu. Co se týká cestovního ruchu, tak si lidé z oboru dobře pamatují, jak ministryně Klára Dostálová minulý rok snižovala roční rozpočet agentury CzechTourism z 350 milionů na 184 milionů. To mělo stačit na reklamní kampaně u nás, v zahraničí i na samotný provoz agentury. Teď chce resort najednou dát do reklamy jen pro Česko více než desetkrát tolik? To působí značně podezřele,“ odmítl Jiránek s tím, že cestovní ruch bohužel na skutečnou podporu od státu stále čeká.

„Jediný proaktivní program pro zvýšení poptávky je COVID – Lázně s vouchery, pro který je připravena jedna miliarda. V rámci toho stát zájemcům přidá čtyři tisíce korun na lázeňský pobyt. Jen za první týden po vyhlášení bylo rozdáno sto tisíc poukazů a některé lázně hlásí přeplněnost. Zcela jednoznačně to dokazuje, že kdyby vláda dala dvě miliardy na podobné vouchery s podmínkou, že se lidé ubytují v Česku, tak by nastartovala poptávku mnohem efektivněji. Tuto formu podpory mimochodem krom mne a zástupců trhu vládě doporučují i ekonomičtí experti z NERVu, protože je efektivní a vrátí se na daních. Jenže vláda nenaslouchá,“ dodal Jiránek.

I podle pirátského poslance Černohorského by peníze měly být využity jinde a efektivněji. „Paní ministryně nemá plán, co se dvěma a více miliardami korun. Proto bychom jí doporučili, aby se spojila s ministrem Lubomírem Zaorálkem a nasměrovala tyto peníze spíše na pomoc v oblasti kultury. Ta je totiž nedílnou součástí cestovního ruchu a podobně jako hudební festivaly přitahuje do ubytovacích zařízení obrovské množství turistů i mimo hlavní sezónu,“ uvedl Černohorský.

„Pokud chce paní ministryně zvýšit poptávku i v méně turisticky exponovaných destinacích jako je třeba Ostravsko, měla by tu podpořit tradiční kulturní akce, které koronavirem utrpěly značné škody a bez pomoci mohou bez náhrady zaniknout. Pro lokální ekonomiku jsou kulturní akce mnohem přínosnější, než kdyby resort nalil do nesmyslné PR kampaně mnohonásobně více peněz,“ doplnil pirátský poslanec.

MMR původně vložilo materiál ohledně reklamy na domácí turismus do elektronické knihovny legislativního procesu, aby se k němu mohla vyjádřit i další ministerstva. Po silné kritice expertů, politiků i veřejnosti odtamtud návrh stáhlo, přesto na něm resort podle slov ministryně Dostálové pro média dále pracuje.

