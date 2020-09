Černohorský (Piráti): Pokud nechá vláda padnout hudební kluby, bude to ztráta, která se nedá napravit

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem tedy rád, přiznám se, já mám tedy otázky hlavně na pana ministra průmyslu a obchodu. Jak už tady předestřel pan poslanec Baxa, v tuto chvíli ta kulturní scéna byla výrazně zasažena už vlastně v minulosti a ta hudební scéna je v tuto chvíli už pomalu na prahu zhroucení. Ani v minulosti nebyla nezávislá kultura ohrožena tak, jako je ohrožena nyní, protože pokud došlo, předpokládám, k vyhlášení nouzového stavu, o kterém se tady teď bavíme, a dojde-li k omezení na akce ve vnitřním prostoru pouze na 10 lidí, tak to pro ty menší hudební kluby bude naprostá katastrofa.

Asociace nezávislé hudby sdružující hudební kluby v ČR uvádí, že v celé republice je zhruba asi 350 hudebních klubů, které vlastně v tuto chvíli nemohou prakticky fungovat a jejich průměrné základní měsíční náklady provozu činí od 50 do 80 tis. korun. Jedná se o fixní náklady, které musí platit za nájem a zálohy na energie. Svoje rezervy však vyčerpala drtivá většina z nich už vlastně v průběhu jara, kdy už jsme je uzavřeli, a přes léto se provozovatelé víceméně snažili improvizovat, protože hudební scéna se v tu chvíli přesunuje na venkovní koncerty a venkovní akce. Doménou této podzimní sezóny jsou právě vnitřní akce, protože se samozřejmě všichni postupně přesouvají do těch klubů. Kluby se začaly připravovat na podzimní sezónu a doufaly, že ty nejtěžší chvíle jsou v tuto chvíli už za nimi, ale s tím, že současná opatření a nulová pomoc pro ně jsou pro ně ledovou sprchou.

Pokud nechá vláda padnout hudební kluby, bude to pro českou kulturu ztráta, která se bude jenom těžko napravovat. Hrozí, že podnikatelé nebo provozovatelé těchto klubů začnou vypovídat nájmy, opouštět prostory a majitelé začnou využívat tyto prostory k něčemu jinému, pokud vůbec nějakého toho nájemce najdou. Začnou vlastně profese, které jsou navázány nejenom na kluby, většinou se jedná o OSVČ, budou muset hledat náhradní způsob, jak uživit sebe a své rodiny, anebo skončí na úřadu práce, což na ten podzim samozřejmě hrozí. A po návratu do normálu bude velmi těžké ten ztracený provoz obnovit, protože většinu finančních prostředků, které oni měli v rezervě, už použili na to pokrytí do současné chvíle, a pokud tam zůstávají ještě nějací srdcaři, tak ti se naopak ještě výrazně víc zadlužují. Takže samozřejmě pro ně do budoucna bude problém tu scénu znovu obnovit.

Většina provozovatelů českých hudebních klubů se shoduje na tom, že pokud by jim stát mohl proplatit fixní náklady na provoz a zároveň by mohli případně čerpat nějakou prodlouženou například Pětadvacítku, jak tady byla, tak by měli možnost tu situaci zvládnout a po uklidnění situace by mohli své provozy znovu obnovit. Stát by taková pomoc výrazně nestála v tomto případě, týká se tedy hlavně těch klubů. Mohlo by se jednat o částku zhruba kolem 30 mil. korun měsíčně, což není nijak přemrštěná suma vzhledem k tomu, že v samotném programu Covid-Kultura bylo alokováno 900 mil. Možná mě pan ministr potom opraví, ale v tuto chvíli mám pocit, že bylo vyčerpáno zhruba pouze necelých 100 mil. korun. Příčinou nízkého čerpání prostředků z programu je dle těch provozovatelů nejenom složitá byrokracie, ale zejména velmi úzce vymezený okruh nákladů, na které stát přislíbil příspěvek. Proto bych chtěl požádat pana ministra, zdali by se vyjádřil k tomu, zdali bude prodlužovat program Covid-Kultura a Covid-Nájemné, protože vlastně ty možnosti žádostí končí k dnešnímu dni, ale jak víme, ony pravděpodobně od pondělí znovu naskočí restrikce, kterými budeme omezovat fungování právě těchto provozovatelů, a zdali případně plánuje upravit nějakým způsobem pravidla programu Covid-Kultura a případně Covid-Nájemné tak, aby na něj dosáhlo co možná nejširší spektrum oprávněných žadatelů, protože jak říkám, vyhlášení nouzového stavu a následná opatření, která určitě dorazí, zasáhnou nejenom OSVČ a dohodáře působící v kultuře, což jsou umělci, osvětlovači, manažeři, producenti a další, ale také i technické firmy nebo hudební a multifunkční sály. Takže jsem chtěl požádat o to vyjádření. Děkuji.

Ing. Lukáš Černohorský Piráti



