Černohorský (Piráti): Premiér vydává ničím nepodložená stanoviska o slábnutí viru

Děkuji za slovo, pane předsedo. První vlnu jsme ze zdravotního hlediska zvládli relativně dobře. Stálo nás to ovšem ohromné finanční, zdravotní, morální a další zdroje. Vypnutí ekonomiky způsobilo ztrátu, nebo způsobí ztrátu tisíců pracovních míst a přineslo ekonomickou nejistotu pro stát, firmy a zejména rodiny.

Nepřineslo ale to nejpodstatnější, a to je ponaučení. To ponaučení, které by nás připravilo na budoucnost. Na budoucnost, jejíž součástí je bohužel i onemocnění COVID. Bylo tak krátkozraké a z dnešního pohledu tragické hovořit o České republice jako o premiantovi v boji proti COVIDU. A jak by se mělo postupovat, jsme s Piráty představili v květnu, pod heslem Budoucnost řešíme teď. Z našich opatření bylo převzato například semafor, který pan ministr nedávno prezentoval. Každopádně bych se vrátil ke krokům vlády. Již 11. 8. se odborná skupina na Ministerstvu zdravotnictví shodla na nošení roušek ve vnitřních prostorách na území celé České republiky, od 1. 9. Toto opatření bylo vzápětí vyhlášeno panem ministrem, bylo projednáno s panem premiérem, nebo bylo konzultováno v jeho Národní radě pro zdravotní rizika, došlo k vyhlášení, ale následně pan premiér na základě přímé žádosti pana premiéra bylo staženo.

Premiér také vydává ničím nepodložená stanoviska o slábnutí viru, které jsou v přímém rozporu s tím, co tvrdí odborná epidemiologická skupina ministerstva. Totiž že zatím neexistují vědecké důkazy o klesající virulenci koronaviru. Jedinými výzkumy, kterými se pan premiér evidentně řídí, jsou pouze ty marketingové. Poslanecká sněmovna přijala již 4. 6. jedenáct usnesení navržených Piráty, které jasně ukazovaly, že jsme věděli, a tím, že jste to kolegové tady akceptovali, tak předpokládám, že i vy, že jste předkládáni nebezpečí druhé vlny. Usnesení byla schválena a obsahovala konkrétní kroky, na co se zaměřit u národní strategie testování. V tomto případě jsme se účastnili následně i připomínkování. V mnoha případech byla tato usnesení splněna pouze částečně. V rámci připomínkování bylo za poslanecký klub odesláno několik připomínek. Všechny byly označeny jako velmi dobré a většinově byly akceptovány.

V tuto chvíli nám zbývá několik záležitostí. První samozřejmě je dotáhnout metodiku pro odběrová místa, aby se lidé nenakazili na tom místě. A metodiku pro laby, aby posílali SMS zprávy hned poté, co mají výsledky. Další je, mít jasnou komunikaci. Kdo sděluje opatření, v jaké intervalu a s odbornými zdůvodněními. A třetí, co je používání otevřených strojů, protože v tuto chvíli testujeme zhruba asi 15 tisíc testů, ale potřebujeme se dostat na zhruba nějakých 30 tisíc testů. Akademie věd ČR již má naše české kyty, ale otázkou zůstává, zdali k nim máme dostatek strojů. V tomto případě bychom nemuseli svolávat tuto mimořádnou schůzi v případě, že by vláda plnila to, k čemu ji vyzvala již dávno Poslanecká sněmovna.

Rád bych tedy požádal, abyste podpořili program této schůze, v rámci které kolegové z opozice předkládají jednotlivé body, které jsou však reakcí na selhání, kterých se dopustili buď jednotliví členové vlády, nebo konkrétně premiér.

Děkuji za pozornost.

Ing. Lukáš Černohorský Piráti



Černohorský (Piráti): Vláda odmítá bránit oznamovatele protiprávního jednání Černohorský (Piráti): Oznamovatelé místo vděku čelí výhrůžkám, nátlaku, šikaně, až nakonec přijdou o své zaměstnání Černohorský (Piráti): Podpora cestovního ruchu je záminka pro zafinancování pár obřích mediálních domů Černohorský (Piráti): Finanční injekce do OKD by měla zajistit spravedlivou odměnu horníkům

