Černohorský (Piráti): Tohle budou muset rozhodnout orgány činné v trestním řízení

Děkuji za slovo. Zkusím teď shrnout některé výtky, které tady padly. Začal bych nejprve od pana ministra Zaorálka. Bylo tady zmíněno, že dáváme lidem naděje. Ale zpráva nikde neříká, že si můžou ty byty koupit, a nedej bože, že by si je mohli koupit za těch 40 000 Kč. Naopak přímo tam uvádíme v několika místech, že vzhledem k tomu, že už je to několikátá společnost, tak už tam není ani ten privatizační závazek, to znamená řekl bych, že spíše naopak.

Je tady vytýkáno, že se tam odvoláváme na zákon z roku 1964. Ale ten byl vlastně platný po celou dobu i v době, kdy se ten bytový fond vkládal do společnosti OKD.

Pan ministr Zaorálek tady uvedl, že tím, že byl znalec osvobozen, tak bylo v podstatě prokázáno, že ta cena byla tržní. Ale tím se soud nikdy nezabýval. Naopak Úřad na ochranu hospodářské soutěže tím, že zrušil to březnové rozhodnutí vlády, tak jasně vyvrátil, že ta cena nebyla tržní, a jako tržní cena se nedá označit ani ty 4,1 miliardy korun, a to z jednoho prostého důvodu. Vy můžete tu částku stanovit a říct, že je tržní pouze v případě, že tam máte nějakou soutěž, do které se vám přihlásí více zájemců, anebo znalecký posudek, nebo více znaleckých posudků, které jsou kvalitně provedeny. Ten soud rozhodoval o tom, nebo konstatoval, že znalec nespáchal úmyslně trestný čin, že by udělal falešný znalecký posudek. To však neznamená, že se nemohlo jednat o jeho nedbalost, protože on několikrát upozorňoval na to, že z časových důvodů nebude možné ocenit velkou část té společnosti. To znamená, že opravdu ani ten posudek, ani cena 4,1 mld. korun nemusí být tržní.

Pan ministr Zaorálek tady také říkal, že vyšší nabídka nebyla. No ona nebyla z toho důvodu, že nebyla žádná soutěž. Protože pokud se podíváme na postupný vývoj té ceny, začínala původně na nějakých 0,6 mld. korun a postupně vyrostla až na 4,1 mld. korun, tak to bylo z toho důvodu, že společnost PENTA dávala vždycky vyšší a vyšší nabídku, kdykoliv se do médií doneslo, že společnost KARBON INVEST nabídla nějakou částku, tak ji automaticky dorovnali a navýšili o nějakou částku. Poslední nabídka, která mířila v září do vlády, byla 4 mld. a 1 mil. korun. A nebylo to na základě žádného znaleckého posudku, ale na základě toho, že společnost PENTA nabídla 4 mld. korun. A ten milion tam byl jenom proto, aby tam ta cena byla vyšší.

Asi bych dodal to, že ještě když jsem tu zmiňoval společnost J&T, ta v lednu roku 2005 nabídla 9 mld. korun, ale to, co se v té době nevědělo, že v době, kdy vyjednával Zdeněk Bakala s majiteli KARBON INVEST, tak on na to neměl finanční prostředky, a proto se obrátil na J&T, která by mu ale neposkytla finanční prostředky jenom tak. To znamená, musel jí doložit, na základě jakých finančních údajů by byl schopen ty finanční prostředky vrátit zpátky. A jejich dohoda zněla tak, že měli mít přibližně 20% podíl ve společnosti KARBON INVEST a na základě toho by pomohli s financováním panu Bakalovi. Takže to, že J&T do budoucna nabídla tuto částku, jenom značí to, že kdyby se ta soutěž otevřela, tak by bylo naopak výrazně těžší pro stávající majitele tyto finanční prostředky, nebo mohlo by se dosáhnout výrazně vyšší ceny. On to dokonce říkal i pan Mládek, tehdy byl teprve poslancem, nebyl ministrem, a byl tam přizván jako ekonomický expert. Na jednání vlády říkal, že má vláda několik možností. První - prodat KARBON INVEST za tu částku, kterou jim stanovili. Druhá varianta byla neprodat a být výrazně tvrdším minoritním akcionářem. A třetí varianta je v podstatě prodat komukoliv v rámci veřejné soutěže, v podstatě ať ten silnější vyhrává. Protože tak či tak společnost OKD zůstane i do budoucna problémem pro stát a nezbaví se nutnosti investovat do sanací, rekultivací a dalších věcí.

Rozhodnutí vlády, i přestože je politické, a paní ministryně financí mi to několikrát vzkazovala v rámci interpelací, musí být účelné a hospodárné. To znamená, že pokud o něčem rozhodnu, tak i tak musím finanční prostředky vynakládat efektivně. To jsme si už nedávno vyzkoušeli třeba i u dálniční známky a dalších věcí. Tak či tak, vždycky musíte jednat tak, že nemůžete rozhazovat finanční prostředky. A naopak, i když něco prodáváte, tak musíte se snažit získat co nejvyšší cenu, a ne ji naopak, i když je to váš politický názor, tak ji stlačovat dolů.

Pan ministr Zaorálek zde říkal, že trestní oznámení, která jsou jakoby v závěrečné zprávě, jsou obecná. Já jsem minimálně nikdy netvrdil, že to jsou ta finální trestní znění tak, jak je předáme Policii České republiky. Protože bylo by nelogické, abychom všechno, tzn. veškeré dokumenty, které máme, dopodrobna popisovali zde v Poslanecké sněmovně, a naopak bychom tím výrazně ztížili práci, ať už státnímu zástupci, tak i Policii ČR. Myslím si, že se třeba státních zástupců můžete zeptat, jakou radost mají z toho, když vy podáte trestní oznámení a všechno, co jste se dozvěděli a všechno, co víte, vlastně následně ten člověk potom vyříká do médií.

Teď bych se chtěl tedy pozastavit ještě u toho, co říkal pan předseda Kalousek, který mi ale někam zmizel - jo je tam, pardon - já jsem tady právě zmiňoval, že lidé, kteří zesnuli, se stávali velmi často v očích svědků supermany, kteří i přesto, že tu danou věc nemohli rozhodnout, tak i přesto nám bylo velmi často tvrzeno, že oni byli ti, kteří tady tuto záležitost provedli. Například vy jste tady jmenoval pana Brože. On byl na pozici standardního referenta a i přesto dle výpovědi mnoha svědků byl ten, který vlastně to tam všechno prakticky řídil. Takže my jsme naopak museli zmínit i tuto variantu tak, aby policie věděla, co ji v podstatě čeká. Protože většina těch svědků se bude vymlouvat na ty lidi, kteří byli i v postavení, které bylo výrazně níž než byli oni. S tím, že oni za to nemůžou.

My jsme probírali variantu, zdali ještě, a to bude myslím pan poslanec Blažek, prostřednictvím pana předsedajícího, říkal ohledně té promlčecí lhůty. I tomuhle jsme se právě věnovali, zdali podávat trestní oznámení i v rámci záležitostí, u kterých máme podezření, že už došlo k promlčení. Ale jak jste tady sám říkal, tak v některých případech byly už zahájeny úkony, a myslím, že to možná říkal i pan předseda Kalousek, že tam byly v některých případech zahájeny třeba úkony orgánů činných v trestním řízení a potom třeba byly přerušeny, takže v některých případech mohly být lhůty nějakým způsobem přetrženy nebo posunuty. Ale jestli jste se dívali do, a to tady zmiňoval zase pan poslanec Volný, ty pravomoci vyšetřovací komise nejsou úplně velké a my nemáme přístup do databáze policie, abychom zkontrolovali, zdali všechny ty případy nebo zdali trestní oznámení již byly či nebyly promlčeny. Tohle budou muset opravdu rozhodnout orgány činné v trestním řízení.

Děkuji.

