Černý (SPD): Taková nabídka se neodmítá

Vážený pane předsedo vlády,

již na začátku května proběhla tiskem zpráva, že majitel významné energetické skupiny Pavel Tykač nabídl vládě, že jí prodá levnější proud ze svých uhelných elektráren. Stát by tak mohl získat několik terawatthodin elektřiny za cenu, za kterou se prodávala před válkou na Ukrajině. Dle informací z mnoha médií, která tuto informaci uveřejnila, firma pana Tykače nabízí konkrétně až tři terawatthodiny elektřiny za rok, což odpovídá roční spotřebě více než milionu domácností. A to je dosti významná kvantita a českým domácnostem by to velmi v této nelehké době pomohlo.

Nabídka kontraktu byla v médiích zmíněna na dva až tři roky. Jednalo by se o prodej elektřiny napřímo, tedy mimo burzu, což by znamenalo, jak jsem se dočetl, že by to byla elektřina bez emisních povolenek. K tomuto tématu se vyjádřil i ministr financí Stanjura k článku na webu Ministerstva financí 10. května. To je ale již více než tři týdny.

Zajímalo by mě tedy, v jaké fázi jsou tato jednání o nákupu levnější elektřiny a kdy se předpokládá, že dojde k dohodě? Zároveň bych chtěl vědět, jak vláda konkrétně plánuje tuto levnější elektřinu využít, komu ji bude prodávat, kdo na ni dosáhne a jakým způsobem? Není totiž času nazbyt a takováto nabídka se neodmítá.

Dovoluji si tedy za všechny občany, kteří nám denně píší, apelovat na to, aby vláda tuto nabídku co nejrychleji prodiskutovala a co nejdříve přijala. Velmi by tak pomohla českým domácnostem, což je v současné době nejdiskutovanější otázka v rodinných rozpočtech našich občanů.

Oldřich Černý SPD



