Červíček (ODS): Informace a postřehy z uplynulého týdne

Všiml jsem si, že jsem - patrně s blížící se volební kampaní - svými týdenními přehledy, jimiž se už více jak dva roky snažím alespoň trochu přiblížit svou práci veřejnosti, inspiroval řadu dalších politiků (ty krajské nevyjímaje). Rád bych jenom podotknul, že to chce nejenom napodobovat.

Pondělí

...Rada kraje, 130 bodů programu a mezi nedůležitějšími např. – projednání informací k probíhající diskuzi se zdravotníky, resp. návrhy na řízení krajského zdravotnictví a také schválení prozatím 140 mil. Kč na dorovnání plateb za zdravotní péči v našich nemocnicích. Dále byl schválen rozpočet KHK na r. 2020, který vychází z příjmů cca 5 miliard a schválili jsme také dotace na dopravu zdravotně postižených na Rychnovsku, na opravu silnice v Polici nad Metuji, investici do průmyslové zóny v Novém Bydžově a do chodníků v Opočně v souvislosti s nedokončeným obchvatem i pomoc při výstavbě školy v Neratově. Podařilo se mi přesvědčit kolegy o nutnosti převedení silnic I. třídy souběžných s probíhající dostavbou dálnic v našem kraji.

...jednání se starostou Všestar o tzv. souběhu prací na vozovce - slíbil jsem, že se pokusíme doplnit asfalt opravený na místech, kde probíhaly práce na kanalizaci, souvislým asfaltem v celé ploše vozovky

...na setkání s hradeckým náměstkem pro investice jsme probírali akce města a oblasti možné spolupráce s krajem. Požádal jsem také o svolání společného zasedání vedení města a kraje.

Úterý

...po příjemném rozhovoru v ČRo neméně příjemné setkání ve firmě Petrof. S paní Zuzanou Petrof jsme diskutovali o podnikání v Česku, ale i problémech souvisejících se se zahraniční politikou.

...na KÚ jsem se zúčastnil setkání s krajskými účastníky Sdružení místních ČR. Informoval jsem a odpovídal zejména na dotazy v souvislosti se zajištěním veřejné dopravy, plánováním investic do silnic, spoluprací s krajem a možnostmi podpory kraje ve vztahu k místnímu rozvoji. Diskutovali jsme o množství kontrol, které především pro menší obce představují velkou administrativní zátěž a věnovali jsme se i dotačním příležitostem, cestovnímu ruchu v malých obcích a problematice veřejných zakázek.

...společně s kolegy z odboru dopravy jsme připravovali podklady pro podání žádosti o dotaci na tři silnice: Libáň (Osenice - Libáň), Jaroměř směr Nové Město nad Metuji a Velké - Poříčí - Hronov.

Středa

...den návštěvy ministra dopravy v našem kraji - a přestože po původně aizovaném prostoru pro setkání jej nakonec ministr zrušil, jsem čekal, že bude mít pan ministr tolik slušnosti, že si ve svém programu alespoň na krátkou diskusi s představiteli kraje čas najde. O to větší bylo moje rozčarování, když jsem zjistil, že nejenom že se setkat nehodlá, ale zcela zásadní informace sděluje sám veřejnosti, přičemž zástupci kraje se je dozvídají z médií! ZDE.

Nemohu se ubránit dojmu, že se jedná o alibistické vytváření prostoru vládou, která přichází na to, že po rozdaných dárcích v pokladně nezbývá na prioritní investice, jež ovšem neustále proklamuje. Stejně jako sliby, aniž by si ověřila, že je skutečně dokáže naplnit. Mne ale zajímá, co se tedy změnilo, že nelze najednou dodržet avizované kratší termíny a rychlejší realizaci stavby dálnice D11, která patří k prioritám pro zlepšení dopravy v našem kraji a je důležitá pro jeho celkový rozvoj? A kdo je za to zodpovědný? Proto jsem ihned inicioval společné vyjádření vedení kraje, kterým jsme jednoznačně vyjádřili svůj nesouhlas s postupem ministerstva v případě dostavby dálnice D11 a požádal o společnou schůzku. Ostatně mám na pana ministra ještě řadu dalších otázek, které jsem s ním chtěl projednat a čas na to, jet si pro odpovědi do Prahy, si určitě udělám.

...v rámci marného čekání jsem se tedy krom administrativních věcí věnoval alespoň přípravě na zahájení jednání o výběru železničních dopravců na období dalších 10 let od roku 2021.

Čtvrtek

...den v kanceláři na KÚ a jednání o stavu mostů v našem kraji - usilovně musíme pracovat na přípravě a rekonstrukci cca 40 mostů.

...jednání o pomoci pořadatelům závodu vozíčkářů "Hajnice 12" v příštím roce - slíbil jsem potřebné opravy na silnici pro uspořádání závodu.

...také jsem zaznamenal: ZDE.

Opravdu neexistuje způsob, jak u veřejnosti čelit podobnému populismu?! Trpělivě vysvětlovat, diskutovat s lidmi, poslouchat jejich názory a nabízet vlastní řešení je možnost, jak se - podle mého - ucházet o větší důvěru.

...ZDE

Nezodpovídá za vnitřní bezpečnost ministerstvo vnitra, a neměl by toto téma a otázky, zda takový zásah do života občanů je opravdu nutný, jak do budoucna ovlivní společenské prostředí, či jaké prostředky budou využívány, nejprve odborně diskutovat ministr vnitra namísto policie? Neubráním se pocitu, že je to opět další nesystémovost.

Pátek

...po nějakém čase opět za katedrou se svými prváky – trochu jsme doháněli bezpečnostní výuku a aby si nemysleli, že jsem jako „paní Colombová“, tak jsem jim přislíbil na příště písemku, což bude – zejména ve fázi hodnocení - myslím dostatečný důkaz mé existence.

...také jsem si přečetl ZDE. Pominu-li celou velmi vágní argumentaci ze strany ministerstva financí, tak si říkám, opravdu v době, kdy nemáme na dálnice, sociální služby atd., potřebujeme financovat ze státního rozpočtu provoz loterie?

...po zbytek dne jsem vedl řadu vnitrostranických jednání zejména o problémech, které ODS musí aktuálně řešit, aby skutečně mohla nabízet srozumitelně a důvěryhodně své plány a zejména konkrétní návrhy, co a jak odpracovat( nejen v našem regionu).

...ještě jsem zaregistroval na twitteru:

Alena Schillerová@alenaschillerov

22. 11. Z národních zdrojů plánujeme v roce 2020 proinvestovat rekordních 88 mld. Kč. S penězi z EU půjde na investice celkem 146,2 mld. Kč. To je skoro o 24 mld. Kč více než letos Víc peněz půjde i na dopravní stavby. SFDI bude mít k dispozici celkem přes 87 mld. Kč

Dovolím si snad už jenom znovu připomenout fakta: letos v SFDI cca 86 mld. Kč, na r. 2020 - po prvně proklamovaném navýšení o 5 mld. - byla realita cca 87 mld. (ve střednědobém rozpočtu pro r. 2020 bylo původně ale plánováno 97 mld.). Nově avizovaných "více peněz" se v praxi tedy vlastně rovná mínus 10 mld.?!

Sobota, neděle

...oddychový čas s rodinou a hlavně oslava tříletých narozenin našeho malého Toníka. I on je důvodem, proč nemohu k věcem veřejným zůstat lhostejný. Přeji Vám úspěšný a pohodový nadcházející týden.

Mgr. Martin Červíček, Brig.gen.v.v. ODS



