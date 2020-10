Červíček (ODS): Je potřeba sdružit veškeré finanční prostředky státu, kraje, obcí

reklama

Vážená paní ministryně, pane předsedající, kolegové, kolegyně. Dovolte mi v souvislosti s návrhem garančního výboru a návrhem na kompenzační bonus pro kraje malou osobní poznámku a zároveň možná prosbu o zvážení dalšího postupu a podpory.

Nejdřív musím říct osobně, že když na jaře se řešily první problémy v souvislosti s kompenzacemi, tak jsem tuto strategii vlády přivítal a přes různou politickou diskusi, hašteření, co všechno má být, nemá být, myslím si, že všichni jsme se v tom učili orientovat a i jiné návrhy opozice samozřejmě dnes s ohledem na minulost by možná vypadaly také jinak. Nicméně tu strategii jsem přivítal, protože jednotlivé skupiny ohrožené tou první vlnou a různými opatřeními samozřejmě alespoň částečně našly prostor pro to, aby byly kompenzovány. O to víc mě potěšilo, že postupně se tady vytvořilo prostředí, kdy i ten stát uznal, že kompenzace se týkají obcí a krajů. Obcí v tom smyslu, že paní ministryně nakonec předložila svůj návrh vlastní na kompenzaci obcím, bylo to zdůvodněno, myslím, že i dnes s ohledem na předcházející dobu se dá říct, že plus minus kompenzace obcím se povedly i ve výši tak jako nakonec skončily výpadky přímo za to první pololetí letošního roku. Vím, že tady byla diskuse a dopadaly různé argumenty, jak se postavit ke kompenzaci krajů. Nechci je opakovat, vnitřně jsem s nimi nesouhlasil, měli jsme možnost s paní ministryní o tom i debatovat například v předsálí, ale respektuji to, že tady se vytvořil přístup, že nakonec padl souhlas k tomu, že kraje dostanou finanční prostředky ze SFDI, že se zvýšily objemy financí na evropské fondy. Teď nechci být úplně zlý, ale evropské peníze nepoužijete v roce 2020, ty, které k tomu byly určeny, SFDI už jednou bylo slíbené, ale to jsme si už všechno řekli, dnes to nechci vytahovat do diskuse jako argument pro to, že máme zvažovat kompenzaci pro kraje. Ale co by možná chtělo zdůraznit, tak ani prostředky SFDI v průběhu roku 2020 už neumožnily krajům výpadky příjmů, které je potkaly a které byly součástí plánu rozpočtu na rok 2020, jim stanovovat jiné oblasti, jiné gesce, které kraje spravovaly.

A nebylo to jenom o dopravě, ale dovolte mi zmínit například veřejnou dopravu, výpadky z výnosů za jízdné. To se řešilo z hlediska státu třeba ve stavu v nadregionální dopravě skoro systémově, byť v nějakých objemech, regiony už se v tomhle tom směru neřešily, musely se s tím popasovat. Výpadky jsme zaznamenali i v jiných oblastech. V sociální oblasti, ve zdravotnictví, to všechno, a samozřejmě přiznejme si, ty kraje, stejně tak jako obce, měly zvýšené náklady na zajištění fungování svých příspěvkových anebo jiných organizací. A já si prostě myslím, že tohle to by bylo fajn si jenom připomenout a zároveň si pragmaticky, paní ministryně, říct. Já rozumím tomu, že se některým kolegům, ani mně, teďka v tuhle tu chvíli nechce jít do kompenzací obcím a krajům za stávající období, když vlastně ještě pořádně nevíme, jak nás to zasáhne z hlediska výpadku příjmů. A myslím si, že jsme tady všichni veskrze ti, kteří se zastávají nebo kteří ctí obce a kraje a myslí si, že to je ten základ té pyramidy společně se státem, kdy ty peníze, které můžou použít, slouží alespoň k nějakému rozvoji nebo udržitelnosti rozvoje těch regionů. Ale když se dívám na ten návrh garančního výboru, tak ho spíš beru hodně pragmaticky jako snahu dokončení alespoň fér přístupu nejenom k obcím, ale i ke krajům za tu první část těch problémů, které nás v letošním roce potkaly. I s přihlédnutím k tomu, že i když vnitřně nesouhlasím s tím, že ty finance, které nám byly dány různým způsobem, jsou vydávané za kompenzaci, tak ale kompromisně si dovedu představit, že alespoň tohle to symbolické gesto v tom návrhu na těch 300 korun na obyvatele jako kompenzace pro kraje by mělo být alespoň částečným dokrytím toho, co my na krajích budeme muset v tuhle tu chvíli v průběhu roku 2020 zajistit, za ty plánované příjmy, se kterými se počítalo v rozpočtech. A prosím dneska to už není jenom o sanování toho všeho, co bych nazval výpadky nebo to, že to budeme muset zaplatit, ale je to samozřejmě i otázka investic, které se prostě rozběhly, se kterými se prostě počítalo v těch rozpočtech. A díky tomu, že jste operativně zachraňovali něco, tak v tuto chvíli hledáte peníze nebo to složitě odsouváte a podobně. K tomu chci říct jednu poznámku. A myslím, že se na tom shoduji, paní ministryně, s vámi, že tady je potřeba sdružit veškeré finanční prostředky státu, kraje, obcí. Dokonce jsem přesvědčen o tom, že máme koukat na rezervy, že máme koukat na jiné zdroje, že máme přemýšlet o úvěrování a podobně, ale to teď není předmětem tohoto návrhu na kompenzaci. Předmětem tohoto návrhu na kompenzaci je podle mého názoru fér přístup nejenom k obcím za tu první část, ale částečně ke krajům, kdy by alespoň tato částka, která je pro rozpočet v tuhle tu chvíli nákladové kolem 3 milionů, mohla zajistit aspoň tu záchranu, a nezajistí to 100%, ale alespoň tu částečnou záchranu k tomu, že všichni na těch krajích nekoukáme, jak se z toho ve své podstatě dostaneme, ale dostaneme samozřejmě, ale myslím si, že by to bylo ocenění toho, že tady ta pyramida funguje – stát, kraje, obce. A my bychom se měli v tomhle tom směru upínat k tomu, co nás čeká v tom dalším období. A tohle to já beru jenom jako určitý výsledek toho průběhu celého roku, který nás potkal, kdy i ten stát, kraje a obce se v tomhle tom směru musely zorientovat a nějakým způsobem se připravit možná na jiné časy a jiné rozpočtové možnosti. A určitě k tomu systémově budeme všichni přistupovat, ale my se na to teď musíme připravit. My jsme byli stejně tak překvapení jako všichni ostatní. A přestože existují určité možnosti, tak si myslím, že na ty operativní záležitosti úplně ten prostor nebyl vytvořen. A proto na závěr, paní ministryně, prosím, myslím si, že to je opravdu jenom o vůli, protože ty 3 miliardy, při vnímání toho, jakým způsobem bude rozpočet asi v tuhle tu chvíli připravený na příští rok a jakým způsobem bude pamatovat na všechny ty věci, které ČR potkaly a které budou muset být nějakým předmětem financování, tak jsem přesvědčen o tom, že v tuhle tu chvíli ten návrh, který vyšel z garančního výboru, by měl mít vaši podporu. Jenom kvůli tomu, abychom ten regionální rozvoj úplně neutlumili a měli alespoň trochu možnost se připravit na ty rozpočtové věci, které nás čekají v roce 2021, se kterými už ty kraje počítají mimochodem. A to jsem tady zmínil v té své jedné větě, kdy jsem hovořil o tom, že také hledáme a přemýšlíme o dalších zdrojích a možnostech, jak se popasujeme s tím, co už očekáváme, ale to není případ roku 2020. Takže ještě jednou prosím, zkuste zvážit, jestli bude mít tento kompromisní návrh na kompenzace pro kraje, s ohledem na všechny ty argumenty, které jsem zaznamenal, které nejsou střetem mezi vládou, kraji, popřípadě názorovými pohledy na to, jestli to je všechno správně, nebo není správně, jestli tohle to by nebyla alespoň nějaká snaha ukázat, že jsme všichni na stejné lodi. Předem děkuji.

