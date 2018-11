Červíček (ODS): Mnohokrát jsme „měřili“, než jsme se rozhodli „řezat“

V průběhu posledního roku a půl, jsem často zmiňoval jednání související s prověřením všech důležitých skutečností, připomínek i námětů, jež bude třeba zohlednit v připravované zadávací dokumentaci pro vypsání tendru na dodavatele veřejné autobusové dopravy v našem kraji pro léta 2020 – 2030.

Nebylo to jednoduché a opravdu jsme mnohokrát „měřili“, než jsme se rozhodli „řezat“ – respektive projednat finální znění zadávací dokumentace na Radě kraje a tendr zahájit.. Dnes jsme s nejdůležitějšími parametry soutěže seznámili také novináře – cílem je zejména zkvalitnění poskytovaných služeb. Zadání obsahuje požadavky na maximální stáří autobusů, minimální počet nízkopodlažních vozidel, jejich vnitřní teplotu a čistotu, lepší informační servis ve vozech i na zastávkách, připojení k wi-fi v autobuse nebo požadavky na odbavení cestujících i pomocí bankovních karet. Vzhledem k svému rozsahu je zakázka rozdělena do osmi dílčích částí, jimiž jsou Broumovsko, Náchodsko, Novoměstsko, Rychnovsko, Trutnovsko, Královédvorsko, Hradecko a Jičínsko. Nejvýše přípustná cena zakázky je 7 716 milionů korun bez DPH při maximálním navýšení výkonu o 20 procent, tedy při 22 083 695 kilometrech. Zakázka počítá s nasazením 248 autobusů. Nabídky je možné podávat do 16. 1. do 14 hodin. Hodnoceny budou podle ekonomické výhodnosti, tedy poměru kvality a ceny. Věřím, že zkvalitněním služeb v rámci veřejné dopravy docílíme vyššího zájmu a využití tohoto způsobu dopravy, a snížíme alespoň trochu objem osobní automobilové dopravy na našich silnicích.

Brig.gen.v.v., Mgr. Martin Červíček ODS



