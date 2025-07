Mašek (ANO): Hrozby zvenku kryjí svinčík uvnitř

Koudelka – „dobrý oddíl“? Nebo spíš neřízená střela s vlastním PR týmem? Když se řekne Koudelka, leckdo si vybaví onoho srandovního borce z komedie, co se řídil kondiciogramem. Jenže co si má člověk vybavit, když slyší o Koudelkovi v čele BIS?

Upřímně – to je mi fakt záhadou. Šéf kontrarozvědky, který by měl být někde v pozadí, v utajení, jak to ostatně bývá ve většině civilizovaných států, se u nás stal něco jako bezpečnostním influencerem. Člověk, který je víc v televizi než moderátoři zpráv. Každý seminář, každá konference, každá mezinárodní akce – a Koudelka tam. Vždy připravený, vždy se stejným repertoárem o ruské hrozbě. Média ho citují častěji než ministra vnitra a jeho status zahraničně oceňovaného borce je u nás omílán jak mantra.

Anketa Máte důvěru v generála Michala Koudelku? Mám 1% Nemám 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 1984 lidí

Dlouhé roky míjen a bez povýšení? No jasně, teď mu to Hrad a vláda dvakrát týdně vynahrazují. A tak veřejně varuje – před Ruskem, před AfD, před Telegramem, před tím i oním. Novičok, Vrbětice, skoro vrah starostů, zatčený jihoamerický terorista, nejnověji celá série záškodnických akcí RF. A hádejte co? Zase těsně před volbami.

Jaká náhodička. Když se to hodí, jsou informace ze sítě Telegram cenné a přesné jako švýcké hodinky. Když se ale ve stejné síti dlouhé měsíce potulují informace o vrahovi z filozofické fakulty a jeho potenciálním ovlivnění – ticho po pěšině. Najednou to nejde. Najednou to není priorita. Anebo se to zkrátka nehodí do scénáře. Informace jsou nedostupné.

A co skutečně závažné hrozby? Ekonomická diverze? Korupce ve vysoké politice? Dozimetr? Kampelička? BitcoinGate? Tam už BIS jaksi dochází dech? Nebo je prostě nezajímají, protože za nimi nestojí Kreml? Přitom zákon jasně říká: BIS má odhalovat hrozby vůči ekonomické bezpečnosti státu. Ne vyšetřovat, ale odhalovat. A kde nic není, ani tajná služba nebere.

Tak jak to je? Máme před sebou elitu české bezpečnosti? Anebo spíš marketingový produkt, co ví, kdy a kde co říct, aby to vyšlo do správného mediálního cyklu? Možná by bylo na čase, aby si pan ředitel opět otevřel svůj kondiciogram a tentokrát se opravdu zamyslel, jestli je ještě schopen službu řídit podle zákona, nebo už jen podle momentálního politického zadání.

Jestli je tohle ten slavný „dobrý oddíl“, pak je načase BIS přejmenovat na PIŠ – Propagační Informační Službu!

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



