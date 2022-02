Chabr (TOP 09): Praha připravuje zásadní směny pozemků se státem

reklama

Pražští radní se na svém pondělním zasedání věnovali možné směně několika pozemků v Praze se státem. Za pozemky v areálu vinohradské nemocnice, která by tak získala prostor pro výstavbu traumacentra, by hlavní město mohlo získat například tenisové kurty na Letné, u kterých by hrozilo, že by mohly být prodány soukromníkům, nebo také vilu nedaleko zmíněné nemocnice, jež by mohla být využita pro rozšíření pražského systému zdravotní péče.

„Tiskem, se kterým jsme souhlasili, se připravuje dodatek, který by měl odblokovat dlouhodobě připravovanou a již schválenou směnu mezi hlavním městem, Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady a státem. Tato směna je klíčová z několika faktorů, například pro nemocnici znamená možnost získání tolik potřebných pozemků pro výstavbu traumacentra, které je v dané chvíli nedostatečné a je velmi potřebné pro rozvoj nemocnice a vybudování nového pracoviště na území hlavního města. Praha by tímto tiskem měla získat tři klíčové nemovitosti – například areál kurtů na Letné, čímž dojde ke scelení pozemků. Chtěli jsme především předejít tomu, aby se tyto klíčové pozemky dostaly do rukou soukromých vlastníků, kteří by se případně snažili o změnu územního plánu. My deklarujeme, že zachováme tyto pozemky jako volnočasový sportovní areál,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast majetku Jan Chabr.

Součástí směny by měl být také objekt výjezdové stanice Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy v ulici 28. pluku v Praze 10 – Vršovicích. Z této stanice vyjíždí vozy pražské záchranky a metropole by tak mohla záchranářům vytvořit důstojnější podmínky zrekonstruováním objektu.

„Je důležité, že bychom měli získat výjezdovou stanici v ulici 28. pluku, která potřebuje nutně rekonstrukci, a je v ní dnes umístěna záchranná služba. Mimo jiné bychom měli získat také objekt v Říčanské ulici, který by měl do budoucna sloužit pro strategický rozvoj pražských sociálních a zdravotních služeb,“ doplňuje radní Jan Chabr. Směnu bude muset ještě schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

