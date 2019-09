Chabr (TOP 09): Rekonstrukce náplavek stála téměř 174 milionů korun

Včeera odpoledne se uskutečnilo na Rašínově nábřeží slavnostní předání revitalizovaných pražských náplavek. Nově rekonstruované kobky převzali zástupci hlavního města Prahy, primátor Zdeněk Hřib a radní pro majetek Jan Chabr. Akce se také zúčastnil architekt Petr Janda, zástupci společnosti TRADE CENTRE PRAHA, která je správcem pražských náplavek, a významní dodavatelé stavby. Na akci byli představeni noví provozovatelé, kteří budou v následujících týdnech postupně přebírat rekonstruované kobky a rozjíždět jejich provoz. Kompletně odhalena byla také rekonstruovaná kobka číslo 6 na Rašínově nábřeží.

„Revitalizace pražských náplavek je jednou z největších investic hlavního města Prahy do veřejného prostoru za poslední desítky let. Jsem velmi rád, že se nám podařilo myšlenku, která vznikla před deseti lety, dovést do konce. Rekonstruované kobky umožní, aby náplavky žily po celý rok, nikoliv jako doposud pouze v jarních a letních měsících,“ říká Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy.

„Celkově bylo rekonstruováno dvacet kobek, z toho jsou tři toalety, tři galerie, dvě dílny, tři ateliéry, v jedné je pobočka Městské knihovny, ve zbytku pak kavárny. Rekonstrukce náplavek stála téměř 174 milionů korun,“ doplňuje Jan Chabr, radní hlavního města Prahy pro majetek.

„Rekonstrukce náplavek, včetně přípravné fáze, trvala devatenáct měsíců. Nejnáročnější fází byla přeprava obřích skleněných čoček a jejich následná instalace, kterou speciálním zařízením s přísavkami zajistila společnost Sipral, dodavatel technického řešení otáčivých dveří. Součástí rekonstrukčních prací bylo také vybudování účinných protipovodňových opatření, která by v případně povodní měla zabránit jejich poškození. Při rekonstrukci jsme museli vyřešit řadu specifických potřeb i nečekaných problémů, jako například průsaky vody do kobek a jejich náročnou izolaci,“ doplňuje Jan Nejedlý, koordinátor správy náplavek společnosti TRADE CENTRE PRAHA, která celou technickou realizaci revitalizace pražských náplavek zajišťuje.

„Věnuji se náplavkám již od roku 2009. Fáze, ve které se nyní nacházíme, by se s nadsázkou dala nazvat mírnou „devitalizací“ a návratem ke kulturním kořenům náplavky, rozprostírající těžiště života náplavek do celodenního a celoročního programu věnujícího se nejen občerstvení. Velkým očekáváním a doufáme, že také budoucí satisfakcí, je pro nás zároveň rozšíření zájmu na nově rekonstruované smíchovské Hořejší nábřeží,“ popisuje architekt Petr Janda.

Hlavní myšlenkou návrhu rekonstrukce kobek bylo co možná nejjednodušší a nejčistší propojení vnitřního a vnějšího prostoru. Vizuálně a výtvarně je nejviditelnější doplnění obloukové klenby kobek o velká kruhová okna, která fungují jako otáčivé pivotové dveře. Původně pracoval architekt Petr Janda se svislým a vodorovným překlopením, nakonec z finálního propracování vyplynula diagonální osa. Je snadnější pro otevírání a je nejbezpečnější. Technologicky je vybavení kobek řešeno na maximální současné úrovni: všechny kobky mají skrytý systém vnitřního řízení prostředí kombinující vzduchotechniku s rekuperací, podlahové topení a infrazářiče. To platí i pro kobky na Hořejším nábřeží.

Na základě architektonického zadání zpracovala návrh technického řešení pivotových dveří pro celkem 6 kobek na Rašínově nábřeží společnost Sipral. Jedná se o zcela atypické a jedinečné řešení – každá kobka má totiž jiný rozměr i tvar. „Eliptická konstrukce se skládá z pevného ocelového rámu a otočného ocelového křídla,“ říká Martin Binovec, provozní ředitel společnosti Sipral a pokračuje: „Průměr jednotlivých otočných křídel je proměnný. Největší křídlo měří více než 5,4 metru, samotná váha otočných křídel s výplní se pohybuje v rozmezí 2,1 až 2,5 tuny.“ S ohledem na rozměry, tvarovou odlišnost i potřebu vysoké přesnosti návrhu a výroby, byly jednotlivé konstrukce modelovány ve 3D. Hlavní ocelové prvky se vypalovaly pomocí laseru do finálních tvarů. Netradičními prvky rekonstruovaných kobek jsou též klempířské a kovářské práce, které podle návrhu Petra Jandy a studia brainwork zajišťoval sochař Lukáš Rais. Výraznou podobu tak mají nejen vchodové dveře, ale i celý interiér kobek s toaletami a kovovými bary na Hořejším i Rašínově nábřeží.

Po dokončení rekonstrukce se mohou návštěvníci těšit celkem na 20 kobek. Do 11 z nich se vrátí 6 původních nájemců. Na Rašínově nábřeží to jsou společnosti Bajkazyl, Zyos nebo Pražská paroplavební společnost a ve dvou kobkách Avoid Gallery. Na Hořejším nábřeží pak, tak jako dříve, kobky využijí například Alja s.r.o. nebo Calm Down Production.

Pro nové nájemce je přichystáno 7 kobek, v tuto chvíli je známo 5 nových nájemců, přičemž každý z nich bude sídlit v jedné. Na Rašínově nábřeží jde o Tiskárnu na vzduchu. Na Hořejším nábřeží bude otevřena Kavárna Cibulák, DIY dílna, Šafy Production a Městská knihovna v Praze. Další dvě kobky v tuto chvíli čekají na vysoutěžení nových nájemců, ve dvou posledních pak vzniknou veřejné toalety.

