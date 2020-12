Chalánková (ODS): Moment konkurence může mít příznivé ekonomické důsledky

reklama

Dobrý den. Děkuji za slovo.

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych zde tlumočila stanovisko Senátu. Senátní tisk byl označen č. 1, je to tedy váš poslanecký tisk 1080. Tento návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, senátní tisk č. 1, postoupila Poslanecká sněmovna Senátu dne 13. listopadu 2020.

Cílem návrhu zákona je v zákoně o veřejném zdravotním pojištění doplnit mechanismus způsoby úhrady POC antigenních testů používaných pro účely stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-COVID-2, a to v návaznosti na mimořádná opatření. Zde svou zprávu zkrátím, protože pan ministr vás již podruhé seznámil s obsahem celého tohoto tisku.

Senát se rozhodl, že tento návrh zamítá. Odůvodnění zamítnutí zní krátce takto: navrhovaný zákon se jeví jako zcela nadbytečný, v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb existuje funkční a dostačující systém distribuce či zásobování léčivy a zdravotnickým materiálem, čemuž předmětné testy testovací sady plně odpovídají. Zásobování se děje denně a ve značné šíři položek i počtech balení bez problémů. Lze tak zaručit dostatek testů na místech, kde je tomu potřeba standardní cestou, ne touto účelovou změnou. Není důvod, proč by testovací sady nemohly být dodávány úplně stejně jako kterýkoliv jiný zdravotnický materiál. Na trhu navíc existuje větší počet schválených testů a moment konkurence může mít tím pádem příznivé ekonomické důsledky.

Co zaznělo při debatě v Senátu? Především nám bylo líto, že tento tisk a tento záměr nebyl podroben hodnocení dopadů regulace tohoto návrhu, to znamená, že nebyl podroben vyhodnocení tohoto dopadu do veřejných rozpočtů. Dostali jsme se do situace, kdy se po nás chce, abychom schválili něco jako státní rozpočet, aniž bychom znali čísla, která tento státní rozpočet obsahuje. Pokud stát tedy nařizuje toto povinné testování, tak se domnívám, a Senát tomu tedy dal za pravdu, že stát by to měl také zajistit a platit. Tímto návrhem zákona se ingeruje do pojistných plánů zdravotních pojišťoven. Má pravdu pan ministr, že dopady do státního rozpočtu možná zjistitelné nejsou, nicméně ingerence do pojistných plánů zdravotních pojišťoven může být velice rozsáhlá.

Pokud zde byla řeč o krizových zákonech v oblasti ochrany veřejného zdraví, tak zde se o pojmu distributor vůbec nehovoří, hovoří se pouze o pojmu poskytovatel zdravotní péče. Distributor je tím článkem celého řetězce mezi výrobcem a potom lékárnou a uživatelem tohoto léku, který má v podstatě pouze za úkol rozvézt toto zboží, nakoupit a rozvézt, možná taky nerozvézt, ale tím jeho povinnosti končí. Hledala jsem v zákoně zmocnění, prováděcí předpis, nicméně nic takového jsem nenalezla a máme před sebou pouze odstavec e) celé této novely, který máme před sebou v obecné podobě do budoucna. Nikdo neví, co s testy bude dál, kdo je bude aplikovat a kdo bude ručit za kvalitu testů, kdo je bude vyhodnocovat, kdo a jak je za platí. To jsou zcela standardní mechanismy, které umožní možnost kontroly a revize úhrad. V Senátu se hovořilo o tom, že je třeba nastavit pravidla, to znamená buď podmínky pokud možno rovné, nebo alespoň nějaké, nevydat někomu pouze bianco šek, který by mohl také umožnit až vyčerpání rezerv zdravotních pojišťoven, kdy by se mohlo stát, že nebudou peníze na léčbu jiných závažných onemocnění. Přímo v tisku, jak přišel z Poslanecké sněmovny, se také hovoří o tom, že tento tisk obsahuje korupční potenciál. Také to se nám velmi nelíbilo. Pokud sociální služby, které poskytují zdravotní služby podle zvláštního zákona, na zvláštní smlouvy, nevědí, jak vykazovat, tak to jsou skutečně argumenty jiné kategorie a druhého řádu.

Jsem také k dispozici, pokud byste se ještě chtěli zeptat podrobněji na to, co se v Senátu odehrálo, nicméně Senát většinově navrhl tuto novelu zákona zamítnout.

