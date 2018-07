Chalupa (ANO): Jak se stane, že politik potratí věrohodnost a kredit

Nemohu říci, že bych si s panem Bublanem nějak notoval, ale respektoval jsem jeho zkušenosti a znalosti.

Bohužel svým komentářem, kterým vyjádřil svůj obdiv politickým aktivistům Žít Brno v jejich zcela nezodpovědných a aktivistických politických aktivitách, nerespektujících demokraticky zvolenou vládu ČR a její postavení v mezinárodním prostředí, se tento můj respekt k němu definitivně vytratil. O to víc právě proto, že pan Bublan jakoby zcela popřel své působení v bezpečnostních složkách země (jako by neměl dostatek informací, i těch neveřejných) a dal přednost lacinému předvolebnímu gestu místo pragmatického a především odpovědného postoje, který bych očekával od senátora. Od zákonodárce, který by měl - když nic jiného - vědět, jak je definován nelegální uprchlík, jak je z hlediska příslušné legislativy definována první bezpečná země s příslušnými právními pravidly, jak složitá a i tak zdaleka ne zcela průkazná je bezpečnostní procedura prověrky identity té které osoby s celou řada dalších právních i mezinárodních souvislostí.

Jsem překvapen i tím, že jako politik, významný senátor a člen ČSSD nectí uzavřenou koaliční smlouvu a pravidla hry a takto otevřeně se s těmito brněnskými "politiky" staví proti oficiální politice vlády ČR.

Bylo by velmi nešťastné, kdyby toto měl být jeden z prvních náznaků toho, jak si ČSSD představuje plnění závazků plynoucích z již zmíněné koaliční smlouvy - a mám za sebou velmi nepříjemnou zkušenost porušení obdobné smlouvy v minulém období ze strany ČSSD týkající se reorganizace PČR. Zase jedno zklamání v člověku a politikovi...

Převzato z profilu.

Ing. Bohuslav Chalupa ANO 2011

asistent poslance PSP ČR, MUDr. Miloslava Janulíka

autor: PV