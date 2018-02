Chalupa (ANO): Jsme ve válce - jiného druhu s jinými efekty - ale je to válka

Je to válka s politickým islámem, válka s Islámským státem a jeho zrůdnými představami o řízení společnosti, je to válka s terorismem, válka s hybridním agresí, válka s kybernetickými útočníky a zločinci....

V uvedeném kontextu a souvislostech jednoznačně vítám rozhodnutí pražského soudu - respektive České justice - který propustil zadrženého kurdského politika Sáliha Muslima.

Nechtěl jsem kauzu, abych nebyl osočen z vměšování, komentovat před rozhodnutím soudu - ale toto rozhodnutí České republiky jednoznačně vítám!!!

Kdo bojoval a bojuje proti zrůdnostem IS, zaslouží medaily a nikoliv trestní vazbu.

Kurdové byli první a vytrvalí bojovníci proti IS, kteří i bez nejmodernějších vojenských technologií vzbuzovali v řeznících IS hrůzu, dosahovali vojenských úspěchů dávno před aktivitami USA či Ruska. Kurdové jsou 40 miliónový národ bez možnosti se rozhodnout o vlastním sebeurčení, o vlastním osudu - ctíme základní parametry demokracie? – viz. G. Washington a boj za nezávislost na Britském království, Deklarace nezávislosti = schizofrenie globální politiky 21. století...

Ing. Bohuslav Chalupa ANO 2011

asistent poslance PSP ČR, MUDr. Miloslava Janulíka

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Svého času jsem měl možnost jako poslanec vycestovat do Turecka - byli jsme první politická delegace ze zemí EU po provedeném neúspěšném vojenském puči - a zcela jasně a transparentně, s dalšími kolegy poslanci, vyjádřit nesouhlas s odklonem Turecka od sekularizace, žádal jsem spolu s ostatními možnost promluvit jak s politickými, tak i s vojenskými vězni, žádal jsem spolu s ostatními o respekt k poslanecké imunitě a propuštění zatčených poslanců Tureckého parlamentu. Turecko už není to co bývalo vážení. A bylo pro mne skutečně hodně smutné, když jsem po návratu, asi za 14 dní viděl v televizi jak poslankyni, se kterou jsem měl možnost osobně mluvit, je v přímém přenosu zatýkána. Turecko bude mít čím dále větší problém, jde o můj osobní názor, i s obhájením svého setrvání v NATO.

Turecko je problém a vydávat mu lidi, kteří se postavili proti desekularizaci turecké společnosti a evidentnímu směřování pana Erdogana do pozice lídra globálního Islámu (a je to jistě země vybavená kvalitním průmyslem, chytrými a vzdělanými lidmi – bohužel, o to větší problém), kteří usilují o národní sebeurčení a nesouhlasí se snahami Turecka o převzetí pozice globálního kalifátu – by bylo činem v rozporu se snahou o zachování naší vlastní existence v islamizující se EU.

(převzato z Profilu)

Psali jsme: Chalupa (ANO): Kolik nás ten Kocourkov zase bude stát? Chalupa (ANO): Jsou rozhodnutí Bruselu skutečně rozhodnutím České republiky? Chalupa (ANO): Presumce viny je v našich podmínkách totálním nesmyslem Chalupa (ANO): Chybí nám ucelené, systémové střední vzdělávání v oblasti obrany a bezpečnosti

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV