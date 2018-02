Chalupa (ANO): Vzdělanost je zárukou intelektu?

Ale to jsou věci. Nebo jsou zárukou té správné volby - prezidenta, politické strany, starosty?

Znám spoustu takzvaně vzdělaných lidí, kteří jsou schopni kdekoliv a kdykoliv tvořit celá souvětí vznosných a často i nesrozumitelných vět (floskulí) na v podstatě jakékoliv téma - což tvoří nezbytný základ jejich příjmů a individuální existence, ale v podstatě jsou úplně, ale úplně k ničemu. Na venkově chybí tito "vzdělaní" lidé? Před 25 lety vypadal venkov jinak - a kdopak přispěl k tomu, co vy dnes kritizujete?! No ale zaplaťpánbůh že tam takoví "vzdělanci" nejsou, a zaplaťpánbůh, že ještě stále tam žijí lidé, kteří nejsou zvědavi na plané kecy, kteří vědí, že než něco vyroste, že to stojí dost práce - že potraviny nerostou na pultech v supermarketu, jak si bohužel začíná myslet spousta našich dětí, že kecama se v normálním reálném životě nikdo neuživí - a vidí tu hrůzu, že u nás v ČR to jde, že se tito lidé uživí lépe než oni. Lidi co k řešení celé řady běžných životních situací nepotřebují ani politiky ani úředníky, lidi co se znají a co si umí i vzájemně pomoct - ne jako populace ve městech, která nezná ani svého souseda na patře v paneláku. Co po nich chcete pane Laudáte, do jaké pozice je to stavíte?

Ing. Bohuslav Chalupa ANO 2011

asistent poslance PSP ČR, MUDr. Miloslava Janulíka

