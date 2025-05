Babka (ANO): Vy se snažíte přepsat celý systém ochrany přírody v České republice

Kolegyně, kolegové,

já bych chtěl asi krátce shrnout to, co vlastně se tady v rámci projednávání tohoto tisku 878 odehrává už nějaký ten den. Vy se pod záminkou vyhlášení jednoho nového národního parku, tedy konkrétně Křivoklátska - vláda nebo koalice nebo koaliční poslanci - já doufám, že se dneska dozvíme, jak to tedy je - tak se snažíte přepsat celý systém ochrany přírody v České republice. To je systém, který jsme i jako hnutí ANO v minulých letech nastavili tak, aby fungoval, aby chránil to nejcennější, aby respektoval obce a zároveň, aby se opíral o vědecká data a ne o politické nálady.

A co dneska tedy vidíme? Desítky pozměňovacích návrhů u tohoto zákona, které chtějí třeba zpochybnit platné dokumenty, které chtějí omezit pravomoci odborných orgánů, které chtějí rozbít bezzásahová území, podřídit ochranu přírody územním plánům a dokonce povolit zásahy i v pralesních zónách. Kvůli tomu, abyste protlačili jeden národní park, nový národní park, který ale přitom místní lidé ve velké většině nechtějí, které se vám prostě nepodařilo přesvědčit.

Připomínám, že v době, kdy byl ministrem životního prostředí Richard Brabec, jsme nic takového nepotřebovali. Ochrana přírody fungovala, správy národních parků měly a mají důvěru, obce měly svůj hlas a přitom jsme dokázali zachovat nějakou rovnováhu mezi zájmem veřejnosti, mezi zájmem přírody i regiony. A to, co předkládáte dnes jako koaliční pozměňovací návrhy, to není žádná reforma, to je rozvrat systému, který doteď fungoval a který jsme zde nastavili.

Děkuji.

