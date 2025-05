Janulík (ANO): Nikdo to nechce a vy prostě na sílu si to prosadíte jak v diktatuře

Děkuji za slovo, pane předsedající.

No, já z druhého konce republiky, stejný modus operandi, u nás chcete taky vyhlásit nad dlužními lesy CHKO - a já jsem tam samozřejmě vyrostl a jako kluk jsem si tam hrál a vůbec nevidím důvody, které najednou teď, po x desítkách let vedou tady k tomu - ale co vám můžu říct, kolegové, tak u nás si lidi šeptají, že to je prostě byznys. Ten byznys bude spočívat v tom, že se nejprve vytěží nepůvodní dřeviny, to bude jeden velký byznys, a druhý byznys bude ten, že se tam budou za evropské prachy vysazovat původní dřeviny.

U nás je to naprostý nesmysl, protože krajinu stovky let vzdělával (?) rod Lichtenštejnů a vytvořil tam to, co tam vytvořil, pak tam byla železná opona, ale my jsme jako lidi místní tam odjakživa měli naprosto volný přístup, nikdo tam ničemu neubližoval a ani neubližuje a jsme zvyklí tam nějakým normálním způsobem fungovat a žít. A v momentě, kdy se vyhlásí nějaké CHKO, tak to místo prostě přestane být k žití.

A otázka zní tedy, jak to říkala kolegyně, kdo nemá rád zvířata, ale my chceme chránit přírodu, ale my taky chceme nějak žít, jo? A nebudete chránit přírodu za cenu toho, že nás všecky vyženete, nebo že prostě my tam budeme za plotem a nebudeme moct ani do lesa, do kterého jsme celý život chodili, vstoupit pod záminkami jakýmisi, že si prostě pořídíte studie. Takových studií vám vytvořím, kolik chcete, a nemá to žádnou reálnou hodnotu, ale říkám, ten modus operandi mně připadá úplně stejný.

Tady na Křivoklátsku vám nevadí skládky odpadů a že tam hoří plasty a prostě to nikomu nevadí, ale budete vyhlašovat něco, proti čemu všichni jsou. Tak kdo nás tedy volí? Tak snad občani - tak musíme poslouchat jejich vůli. A jestli tam 16 000 lidí nebo všecky dotčené obce jsou proti, tak vy to budete lámat přes koleno? U nás je toto stejné - nikdo to tam nechceme a vy prostě na sílu si to prosadíte tak, jak v diktatuře.

MUDr. Miloslav Janulík ANO 2011



