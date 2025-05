HZS: Hasičské laboratoře získaly unikátní přístroje k detekci a identifikaci nebezpečných látek

MUDr. Vladimír Zlínský byl položen dotaz

Jak toho chcete docílit? Měla by být podle vás opět povinná povinná vojna? Nebo jak chcete motivovat lidi, aby vstupovali do armády nebo do aktivních záloh? A k tomu vyzbrojování, to přeci vláda dělá a vy ji za to kritizujete a s navyšováním výdajů na obranu nesouhlasíte, takže neprotiřečíte si teď?...

