Chalupa: Ministerstvo obrany a další podivuhodná akvizice - tentokrát radary

A) Ministr uvedl, že ČR, respektive AČR, respektive a VPRAVDĚ DAŇOVÝ POPLATNÍK nakupuje radarový systém o minimálně jednu TŘÍDU kvalitnější a o DVĚ TŘETINY DRAŽŠÍ než technologie bez výhrad používaná v NATO, a tedy proto je i dražší.

Ministr zmínil, že to bude jediný radarový sytém v NATO s protibalistickou ochranou - super. Ale proč uprostřed velmi dobře chráněné Evropy? Jaký raketový systém PVO bude dokoupen - Izraelský raketový systém to nebude - pozor" - ač radary jsou izraelské a Izraelci je vybavují souběžně vyvinutým raketovým systémem ověřeným a efektivním způsobem využívaným v rámci systému "IRON DOM".

Tyto radary budou po Česku "chytře" dovybaveny švédskými raketami - stylem - nechci slevu zadarmo?

OTÁZKY:

- proč utrácíme peníze za něco, co ani NATO nepožaduje ?

- proč země uprostřed Evropského teritoria - chráněného jednak satelity NATO a radarovými supersystémy na vnější hranici uskupení členských států NATO - nakupuje "mercedes" místo vyhovující a dostatečné "škodovky"?

- proč stovky miliard nejsou použity na zajištění jiného, účelnějšího typu zvýšení obranyschopnosti země (které je mimochodem dostatečně - jak bylo řečeno - zajištěna kapacitami NATO) - například do přípravy masivního množství obyvatel na krizové situace, nebo do kapacit aktivní kybernetické obrany, nebo do......

Jsem zvědav na Výbor pro obranu a podvýbor pro akvizice, nákupy....který jsem měl tu čest "šéfovat po 4 roky"

SPEKULACE:

..... jistý český subjekt měl možnost dodat jisté radarové systémy (nemající charakter vojenského materiálu) Číně, respektive na čínská civilní letiště. Příprava výrobku a všeho okolo stálo nemalé finanční prostředky....nicméně v závěrečné fázi obchodu zasáhla nejmenovaná velmoc a nejmenované společnosti byl takříkajíc "zatnut tipec" - a pozor - BEZ NÁHRADY. To bez "náhrady" znamená, že subjekt přišel o zasloužený zisk použitelný na mzdy, na platy světově špičkových odborníků, na vědu a výzkum atd. A jen spekuluji - kdyby se jednalo o stejný subjekt a popsanou kauzu - kdyby nejmenovaná velmoc uhradila vzniklou škodu, možní by ty radary mohly být nakoupeny za původní třetinovou cenu....stát by takto krkolomně nemusel sanovat škodu, kterou způsobil kámoš v NATO.

A mimochodem, v těchto souvislostech - jsem zvědav, kdo obrannému průmyslu bude sanovat škody (propouštění lidí, snížení zásob atd.) související s klimakterickou hysterií Gréty a jejích greténských přívrženců v Bruselu?!

Ing. Bohuslav Chalupa BPP

ex-poslanec (2013-2017), zastupitel, obrana a bezpečnost

kontrolní výbor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A nyní za B) Kritizovat stát, vládu a konkrétní ministry...a zcela oprávněně...je možné stále dokola.

Ale co s tím budeme dělat? ....kritika je evidentně "splachovací"....

Evidentně, pokud je pohromadě silná lobbistická skupina, zajímavý balík peněz k přerozdělování a neocenitelný volebně-politický bonus, pak jde všechno - třeba i vznik Sportovní agentury - jako po másle.

A nyní dotaz - víme co je to DARPA, nebo jsme alespoň schopni si to nastudovat a eventuálně zjistit, co za našimi hranicemi v souvislosti s akvizicemi funguje a co nikoliv?

A vracím se k úvodu - co s tím?

Navrhuji zřídit Národní akviziční agenturu - NIKOLIV PŘEROZDĚLOVACÍ ale ŠETŘÍCÍ PENÍZE DAŇOVÝCH POPLATNÍKŮ.

V první fázi zaměřenou pouze na potřeby branných a bezpečnostních složek - tedy Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra (IZS), Ministerstvo spravedlnosti (Vězeňská služba), Ministerstvo financí (Celní správa).

Efekty:

- soustředění toho nejlepšího, co je v uvedených resortech, v personální oblasti, k dispozici

- soustředění rozptýlené a nekoordinované materiální podpory takovému exkluzivnímu útvaru

- významné narušení existujících klientelistických vazeb jako protikorupční opatření

- efektivní potlačení bujícího a škodlivého resortismu, nadbytečné byrokracie

- časové zkrácení celého akvizičního procesu a celé nutné administrativy (čas jsou peníze a především obranyschopnost)

- ve spolupráci s Vojenským technickým ústavem a dalšími státními podniky vytvořit znalostní, KOORDINOVANOU základnu použitelnou pro optimální nastavení procesu centralizovaných specifikací ze strany požadavků konečných uživatelů

- znalostní kapacity ohledně existujících kapacit domácího obranného průmyslu v porovnání s nabídkou "zboží" dostupného na celosvětového trhu ("zbožíznalství") a následně i zkvalitnění zadávacích podmínek pro vyhlašovaní veřejných soutěží

- mnohem výraznější schopnost definovat přebytečnou nebo chybějící legislativu

- schopnost definovat směry vědy a výzkumu, orientaci na ty které dotační programy (PESCO, Evropský obranný fond),

- schopnost mnohem efektivněji podporovat domácí obranný průmysl,

- schopnost propojovat a koordinovat všechny prvky státu potřebné k reálnému zajištění obrany a bezpečnosti

- atd. atd.

- VÝZNAMNÁ ÚSPORA FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ SPOJENÝCH JAK KAPACIT SPOJENÝCH S AKVIZICEMI NAPŘÍČ STÁTEM, TAK PROSTŘEDKU VYNALOŽENÝCH NA NÁKUP "ZBOŽÍ" NUTNÉHO K ZAJIŠTĚNÍ NAŠÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI

......vím co, proč, jak a s kým

Rozum a srdce

{relatedarticles title="Psali jsme:" articles="610957,610741,610494,609695" /

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.