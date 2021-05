Chalupa: Připadám si jak v Jiříkově vidění

reklama

A s tím co jsem zažil ve Sněmovně, ve Výboru pro obranu, a čemu se stále věnuji - tedy problematice OBRANY a BEZPEČNOSTI - upřímně? Připadám si jak v Jiříkově vidění a zlostí se mi doslova otvírá kudla v kapse...

V roce 2013 když jsem zahájil plnění mandátu zákonodárce, jsem na prvním jednání Výboru pro obranu vznesl požadavek, aby se armáda a ministerstvo soustředilo na zvýšení počtu příslušníků armády na minimálně 30 000 osob - pan ministr Picek se mi tehdy vysmál... je rok 2021 a najednou tu kdosi moudře konstatuje, že potřebujeme armádu o 30 000 osobách?!

Pokud jde o Aktivní zálohu - protože v ČR se od roku 1990 podařilo totálně zdevastovat cokoliv co se týká výchovy k vlastenectví, civilní obrany, branné (krizové) přípravy obyvatelstva, povinné vojenské prezenční služby a navazujících aktivity - dospěl Výbor pro obranu a Ministerstvo obrany někdy v roce 2014 k tomu, že bude - JAKO NÁHRADNÍ ŘEŠENÍ - budována Aktivní záloha AČR s tím, že jsme odhlasovali, že si vezme na starost paní Černochová (aby od ní byl pokoj :-) ). Je rok 2021 a stav je takový, že Aktivní záloh čití necelých 3000 osob - 3000 osobně považuji za koncový stav vzhledem k tomu, že rybníček zájemců (tedy i těch kteří to berou jako příjemné adrenalinové rozptýlení) je vyčerpán a zasněně hovořit o 10 000 osobách je naprosto iluzorní. Proč? No protože vysocí politici, důstojníci a úředníci jaksi neberou na vědomí, že v ČR jsou desetitisíce občanů, kteří rádi a dobrovolně pomohou zemi v době krize – ale za žádnou cenu si na sebe neobléknou uniformu…. Kdyby ti co řídí zemi alespoň trochu vnímali situaci , místo postavení domobrany mimo zákon (Hamáček) by vláda a zákonodárci udělali naopak maximum pro legalizaci, institucionalizaci Domobrany/Národní gardy/Sil územní obrany….

Jenže asi nemohou – loutkovodiči českých vrcholných politiků si nic takového nepřejí, ještě to tak – Češi by chtěli mít právo na obranu, právo na legální držení zbraní a ještě domobranu – ó hrůzo, kacířský neposlušný národ Husitů…

No a také by to chtělo v poslaneckých lavicích něco dělat a ne si vypisovat faktury za kumulované funkce a zveřejňovat svá selfíčka…

A kdy jsem toto jako poslanec – sám jako kůl v plotě - navrhoval prodiskutovat?

No v roce 2015. Je rok 2021 a místo „domobrany“ musí - v souvislosti s COVID krizí - v nemocnicích a jinde vojáci, kteří mají cvičit a ne ukazovat občanům do kterého stanu mají jít….

Tím se dostávám k problematice zrušení CIVILNÍ OBRANY (CO), jako nástroje státu a občanů ke společnému řešení krizí na které rozhodně nestačí cca 30 000 „bojovníků“ (zahrnuji skutečné vojáky, skutečné policisty a hasiče) a 50 000 úředníků navlečených do uniforem, kteří vidí pistoli či defibrilátor jednou za uherský rok.

NA OBNOVU CO, BRANNĚ VÝCHOVY, BRANNÉHO SPOLKU jsem začal v ANO a ve Sněmovně apelovat/hovořit v roce 2015 … výsledek? Absolutní NEZÁJEM….on tomu vlastně nikdo nerozumí, lidi to vlastně nezajímá, není to volební téma, nekoukají z toho prachy a politický profit – a nejednou tu byl COVID, řízení země způsobem „co krok to nápad“ nepřipravenost země a občanů na krize nás nakonec přijde na zbytečně vynaložené stovky miliard korun …….

NÁKUPY A AKVIZICE vojenské techniky - už jsem o tom jednou psal…na prvním sezení s generálním štábem, ministrem Stropnickým a jeho náměstky jsem, po nářcích na nedostatek peněz, pronesl přibližně toto – Výbor pro obranu udělá maximum aby se AČR vzpamatovala a dostával potřebné finance ALE za to bude Výbor pro obranu (jehož jsem byl místopředsedou) a Podvýbor pro nákupy a akvizice AČR (jehož jsem by předsedou) vyžadovat otevřenost a kontrolu nákupů před jejich realizací…v nastalém tichu, ve kterém snad byl slyšet i tikot digitálních hodinek, pronesl pan ministr ironickou větu, kterou si budu pamatovat asi napořád: „no to jste nám to nandal…“ – nicméně po celou dobu vedení Podvýboru jsme si udržovali přehled o všech zakázkách nad 50 milionů korun.

V roce 2016 jsem navrhoval zřízení NÁRODNÍ AGENTURY PRO NÁKUPY A AKVIZICE, že by taková instituce shromáždila ty nejlepší odborníky – právníky, zbožíznalce, nákupčí a úředníky z jednotlivých ministerstev a zajišťovala by ve spolupráci s Vojenským technickým ústavem celý proces od specifikace, přes výběrové řízení až po realizaci nákupu až po kontrolu plnění smluv po celou dobu životního cyklu nakoupeného materiálu – a to PRO VŠECHNY STÁTNÍ BRANNĚ A BEZPEČNOSTNÍ SLOŽKY – centralizovaně, koordinovaně a maximálně transparentně.

Je rok 2021 a výsledek – NULA….místo toho si Faltýnek vyrobil nahnilou Sportovní agenturu…. a trvající bordel na každém ze silových resortů, trvající resortismus, nekoncepčnost, nekompetentnost a utrácení typu „z cizího krev neteče“. Proč? Protož nákupy a akvizice vojenské techniky jsou opět řízeny lobbisty pracujícími pod politickou krytím korporací z USA a našich „přátel“ v EU prostřednictvím Evropské komise. Pan Šedivý v Bruselu, šéf Evropské obranné agentury/borec co osobně loboval za afilaci naší 7. brigády s 10. tankovou divizí Bundeswehru a a osobně tlačil na pilu ve věci nákupu „děl NATO“ jen hobliny lítaly/ správně konstatoval že účast českých zbrojních subjektů v rámci projektu PESCO „poněkud“ drhne. Bodejť by nedrhlo – západní zbrojní korporace jaksi nestojí o konkurenci ze země, která už v době Rakouska-Uherska konstruovala a vyráběla jedny z nejkvalitnějších zbraní na světě…. Proto také V. Havel dostal úkol a neuvěřitelným způsobem zdevastoval nejenom ozbrojené síly ale i – zejména – zbrojní průmysl. Česká republika ztratil v oblasti zbrojního přesného strojírenství, zbrojního a materiálového inženýrství …odhaduji… tak dvě generace a je těsně před úplným zánikem veškerého Know-how, které ještě sem tam přežívá.

NIKDO Z VIP POLITIKŮ to ve skutečnosti nechce – jak oni osobně tak i stranické pokladničky by přišly minimálně o 10% svých příjmů…

V roce 2017 jsem poprvé konstatoval že ČR chybí podniky zvláštního určení – tedy podniky které budou mít speciálně vytvořenou platformu spolupráce se státem tak, aby v době krizí byli schopny navýšit „lusknutím prstu“ výrobu potřebného základního materiálu o sta procent – ZA STEJNOU CENU jako v době klidu.

Přišel COVID a roušky si šily lidé doma, 3D tiskárny nebyly ve výbavě Státních hmotných rezerv – ostatně jako desítky jiného materiálu a výsledek? Kšeftování se zahraničními dodavateli a miliardy ulité politiky a úředníky bokem….. stále věřím, že bude nutné postavit jednu či dvě úplně nové věznice, aby bylo kde přičinlivé kliky a holky ubytovat.

VĚDA, VÝZKUM a VÝVOJ v oblasti obrany a bezpečnosti.

V roce 2017 když jsem na poslaneckém klubu požádal Babiše jako ministra financí a vicepremiéra o navýšení rozpočtu z prostředků TAČR z 1,5 miliardy na nějakých 7 miliard, rozeřval se na mne, že jsem úplný debil, který nebere v úvahu že Ministerstvo obrany není schopno utratit ani to co mu je přiděleno jako rozpočet kapitoly státního rozpočtu… měl pravdu, ALE ZAPOMNĚL konstatovat, že pana Stropnického umístil na ministerstvo obrany on, a že on je ten, který na veřejnosti bájí o inovacích a proexportních aktivitách…. Možná by měl zajet místo Kulhánka do Izraele a něčemu se tam přiučit!

A pro úplnost – byl to pan Babiš jako vládce/majitel ANO, ministr financí a vicepremiér, který na jakoukoliv mou žádost po celé 4 roky mého poslancování o projednání otázek souvisejících s ministerstvem obrany a AČR reagoval podrážděně slovy: DĚTE S CELOU ARMÁDOU DO PRDELE“!...ano je to stejný Babiš, který se nyní tak intenzivně zajímá o obranu ??…

Pozn.: takže až zase někdo bude blábolit nesmysly o tom, proč už nejsem poslanec…zde je část reality.

Ing. Bohuslav Chalupa BPP

kanidát do Senátu ve volebním obvodě č.60 Brno-město

