Charanzová (ANO): Cesta k dnešní dohodě nebyla snadná, je to ale velké vítězství pro občany EU

„Hovory po všech zemích EU by od května příštího roku neměly stát víc než 6 korun za minutu. Po zrušení roamingu to vnímám jako další logický krok, jsem ráda, že se mi nakonec podařilo tento návrh prosadit. Dohoda tzv. trialogu zastropovala minutu volání na zahraniční sítě na 0,19€ za minutu, plus DPH. Tedy několik korun navíc oproti běžnému tarifu. Dnes se cena za toto volání pohybuje i v řádech desítek korun za minutu. Cena sms pro běžné spotřebitele by neměla přesáhnout 6 centů, plus DPH,“ říká Dita Charanzová a dodává: "Cesta k dnešní dohodě nebyla snadná, trvala mi více než rok. Považuji ji ale za velké vítězství pro občany EU a jsem ráda, že je pod ní podepsána Česká republika. Z mého pohledu se jedná o první krok k tomu, abychom domácí a mezinárodní hovory v rámci EU brzy využívali za naprosto stejných cenových podmínek.“ Příplatky za volání do zahraničí, resp. po zemích EU, by měly být sníženy od května příštího roku.

V rámci jednání bylo domluveno také zavedení systému mobilního varování, a to na celém území EU. I tento návrh do dané legislativy vložila Dita Charanzová. V případě přírodní či živelné pohromy nebo teroristického útoku obdrží všechny mobilní telefony v postižené oblasti upozornění na obrazovku. "Nedávné případy teroristických útoků například v Belgii ukázaly, že včasná informace může pomoci zachránit lidské životy. Klíčová je v takové situaci rychlost a přesnost informace, kterou občané obdrží," vysvětluje dále Dita Charanzová.

"Podařilo se mi prosadit, aby nejpozději od roku 2020 operační střediska tísňových linek dostala spolu s hovorem automaticky informaci o přesné poloze volajícího. Pokud upadnete z kola uprostřed lesa a potřebujete si přivolat pomoc, těžko se vám bude popisovat, kde přesně se nacházíte. Sami záchranáři si stěžují, že poloha mobilu bývá v odlehlejších oblastech velmi nepřesná, toto jim jednoznačně pomůže v práci, často jde v takových případech o minuty," uzavírá Dita Charanzová.

Dnes dojednaná podoba legislativy posiluje i další aspekty ochrany spotřebitele v oblasti telekomunikačních služeb. Jedná se o možnost kompenzace, pokud služby nefungují správně v době, kdy spotřebitel přechází mezi poskytovateli, větší ochranu osob s fyzickým či mentálním znevýhodněním či zajištění dostupnosti internetu pro všechny. Dnešní politickou dohodu ještě musí oficiálně schválit příslušný výbor a plénum Evropského parlamentu a také členské státy v Radě EU.

