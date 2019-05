Chvojka (ČSSD): Toto není první vlaštovka, ale těch kroků byla spousta

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jsem taky jedním z těch, kteří podepsali tento návrh zákona. A jsem za to rád. Určitě v České republice chybí ve 21. století větší digitalizace nebo větší elektronizace státní správy. Je to dobrý krok a jsem rád, že se na něm dohodli politické strany napříč Poslaneckou sněmovnou. Ale chtěl bych, aby to nebylo vykládáno zle, udělat ještě malou rekapitulaci toho, co se udělalo, než se podal tento zákon, v rámci Ministerstva vnitra a českého státu. Protože jsem legislativec, který je tady delší dobu, tak jenom krátkou rekapitulaci pro případný záznam.

Myslím, že byla zásadní novela zákona o základních registrech, kterou konec konců máme na programu. Ta reflektovala dosavadní zkušenosti s provozem a využíváním základních registrů státu.

Velmi dobrý zákon byl taky zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Ten představuje moderní normu, která upravuje používání elektronického podpisu a dalších elektronických autentizačních prvků, což si myslím, že je taky velmi prospěšná věc pro občany České republiky.

Koncepční novela zákona o informačních systémech veřejné správy, která zefektivňuje řízení informačních systémů veřejné správy státem. Taky velmi důležitý zákon.

Novela zákona o občanských průkazech, která zavedla elektronické občanské průkazy jako hlavní prostředek elektronické identifikace občanů.

Zákon o elektronické identifikaci, který vyplnil poslední výraznou mezeru, která bránila využívání online služeb ve veřejném sektoru stanovením pravidel jednoznačné identifikace v elektronickém světě.

A v neposlední řadě také zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, který zajišťuje, že i hendikepované osoby mohou používat online služeb veřejného sektoru.

Chtěl jsem udělat jenom krátkou rekapitulaci, že toto není první vlaštovka, ale že těch kroků, co se týče Ministerstva vnitra, či i bývalé vlády, tedy té, co byla před tou vládou bez důvěry, byla spousta. Děkuji.

