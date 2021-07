Čižinský (KDU-ČSL): Dobrý starosta nenechá lidi umřít na ulici. Nepomůžete mu

reklama

Děkuji. Tady, myslím, dochází k určitému zmatení v tom, co je nákladem obce a bohužel co bude nákladem obce. Je nepochybné, že existují lidé, na které prostě v obci není možné dosáhnout, protože jim prostě nic nevadí. To je pravda. Bohužel je potřeba říct to B - čím drastičtější bude ta úprava, tím více takových lidí bude. Nevím, kolik je tady mezi námi poslanců, kteří řeknou - ano, exekuce, to se dobře povedlo, jsme s tím spokojeni, funguje to perfektně. Ale kdo skutečně řeší náklady obce, dobře ví, že systém exekucí, jak teď funguje, ve skutečnosti znamená drastické náklady obcí v budoucnu, protože přece ten starosta nemůže nakonec ty lidi nechat a nenechá dobrý starosta lidi umřít na ulici. To znamená, prosím také, aby všichni, co tady hájí drakonické zpřísnění, aby si uvědomili, že ty obce ty náklady stejně někdy budou řešit. To znamená, možná že na pár lidí to třeba bude fungovat. Bohužel se obávám, že ta skupina lidí, na které nedosáhne nikdy nic, protože už jsou úplně na dně, se zvětší a bohužel to bude znamenat zase zatížení veřejných rozpočtů, protože - a to je dobře - dobrý starosta nenechá lidi umřít na ulici. (Potlesk zprava.)

