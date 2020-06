Čižinský (KDU-ČSL): Koloběžku nejde odtáhnout, pokud tam není 1,2 metru a nedá se obejít

reklama

Dámy a pánové, řešíme zcela konkrétní problém, který statisíce lidí trápí každý den. Máte možnost teď ve Sněmovně řešit prostě to, co má konkrétní význam. A co se děje s takovou koloběžkou? Často ji pozorný občan uklidí stranou, aby se o ni někdo nepřerazil. Ale, pane předsedo, to není koncepční řešení, na to se nedá takhle spoléhat. Prostě není možné na to spoléhat. S tou koloběžkou se zachází jako s dopravním prostředkem. To znamená pokud tam leží nebo pokud tam leží kolo, tak co může městská nebo státní policie udělat? Nemůže odtáhnout, pokud tam je 1,2 metru, je možné to obejít. Nemůže odtáhnout. Já jsem tady navrhoval pozměňovací návrh, aby bylo možné odtahovat vozidla z chodníku, ten byl většinou zamítnut. To znamená všechno to nějakým způsobem souvisí a má to nějakou logiku. Takže koloběžku nejde odtáhnout. Jde odtáhnout, pouze pokud tam není 1,2 metru a nedá se obejít. Pak ano, ale to je jediné. Ona se válí na chodníku, který je široký 2,5 metru a válí se tam pořád. Takže jediné, co je možné v tuto chvíli s tou koloběžkou udělat, je dát jí botičku. Dovedete si představit, jak efektivní je dát na takovouhle koloběžku nebo na kolo botičku. Nic jiného nejde dělat.

Ten návrh, který tady je, spočívá v tom, že pokud nějaká společnost ve městech distribuuje stovky, tisíce koloběžek, tak je možné, pokud nerespektuje předpisy, aby to město tu činnost zakázalo. Vím, že tady zazní, že se to dá již teď řešit. Já jsem to demonstroval - nedá se to řešit. Kdybychom byli na ulici, tak by přišel strážník s metrem, zjistil by, že jsem nechal 1,2 metru, pozorný občan pomohl, ale v tuto chvíli tyto situace není možné řešit.

Proto vás žádám, abychom ten návrh C3 poslali do Senátu a pokud má Ministerstvo dopravy návrh na nějakou drobnou úpravu, tak ať to řešíme přes Senát. Ale pokud to teď nebudeme řešit, budou se opět válet tisíce koloběžek a kol neregulovaně po městě, po městech, a budou neustále ohrožovat naše sousedy. Děkuji.

