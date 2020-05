Čunek (KDU-ČSL): Kompenzace tohoto bonusu zcela jistě nepřesáhne tu ztrátu, kterou kraje mají

reklama

Paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové. Mám jenom jedinou poznámku k tomuto návrhu. Samozřejmě v souvislosti s tím návrhem, který jsme poslali minulý týden do PS, tak uvidíme, jak se k němu postaví.

To bude celkem zajímavé. Nicméně toto je přesný opak. Zatímco tam vláda chtěla vzít krajům a obcím peníze pro jinou skupinu, tak tady my chceme přispět zhruba 14 nebo něco víc než 14 miliard. S tím, že jenom kraje teď počítají, že přijdou zhruba díky těm nákladům, které měly, zhruba o 25 miliard v takovém tom přímém nákladu. V tom počítám zhruba 3,5 miliardy náhrady nebo výpadky s ohledem na dopravní záležitosti, kdy kraj platí samozřejmě dopravu. A potom ztráty, které mohou být 20, buď méně nebo více miliard.

To znamená, tato kompenzace tohoto bonusu zcela jistě nepřesáhne tu ztrátu, kterou kraje mají. A to poslední, co bych chtěl říct, tedy to, čím podpořit i úsilí vlády, když ho tedy verbálně zjevuje, tak to je to, že říkají, ano, kraje, obce investujte, nebojte se. A je to logické, je to správné, protože kdo jiný má investovat než vy. A ano, pravdou je, že mnoho krajů a mnoho obcí šetří peníze na to, aby mohly uskutečnit investice, které mají. Samozřejmě ten někdy neoprávněný strach u některých může vést k tomu, že se rozhodnou investovat pozdě.

A já pořád přesvědčuji všechny, že všechny státy se takto chovají a takto se mají chovat, že veřejná správa má investovat ve chvíli, kdy ostatní nemají peníze. A naopak je má šetřit v dobách, kdy je hojnost a ostatní peníze mají. Takže v tuto chvíli si myslím, že tento návrh jde dobrým směrem. To znamená tak, aby obce a kraje investovat mohly. A investovaly víc a de facto roztočily kolo ekonomiky. Takže to jen na podporu tomuto návrhu. A vůbec to nekoliduje s tím, co jsme schválili před týdnem, protože i tak těch peněz ve veřejném sektoru bude méně.

