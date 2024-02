Čunek (KDU-ČSL): Piráti mají uvolnění prodeje konopí a jiných omamných látek v programu

reklama

„Stále se množí požadavky obyvatel Vsetína, aby město znemožnilo na svém území prodej kratomu a cukrovinek obsahujících HHC.

Bohužel to nemůžeme udělat, neboť by to bylo nezákonné rozhodnutí, protože tyto látky nejsou zakázány. Jejich prodej by mohlo město znemožnit pouze v nemovitostech, které mu patří. Tyto látky se však prodávají v soukromých provozovnách.

Apeluji proto na vládu a ministry, aby je urychleně zakázali.

Na základě různých jednání o tomto tématu jsem se dozvěděl, že vláda již v minulém roce jednala o jejich zákazu, ale hlasovali pro to pouze ministři za KDU-ČSL a TOP 09. Pirátská strana měla uvolnění prodeje konopí a jiných omamných látek ve svém programu. Snad po tlaku veřejnosti vláda změní názor.“

Jiří Čunek KDU-ČSL

